Immer mehr positive Corona-Tests an den Teststationen in Schorndorf

Der Herbst ist da und damit auch Erkältungen, Grippen und Infekte. Deshalb lassen sich viele Menschen wieder regelmäßig auf Corona testen. An den Teststationen ist wieder mehr los, wie zwei Schorndorfer Betreiber bestätigen. Doch obwohl die Infektionszahlen steigen, soll es laut Gesundheitsminister Lauterbach in Zukunft keine kostenlosen Bürgertests mehr geben. Manche Personengruppen haben dennoch einen Anspruch darauf oder müssen deutlich weniger bezahlen. Die wichtigsten Fakten im Überblick.

Wer sich weiterhin kostenlos testen lassen kann

Weiterhin kostenlos schnelltesten dürfen sich Kinder unter fünf Jahren, Pflegepersonal, pflegebedürftige Menschen und Haushaltsangehörige einer infizierten Person. Ebenso nichts bezahlen müssen Leute, die sich aus der Quarantäne freitesten müssen, sowie Krankenhaus- oder Pflegeheimbesucher. Für Tests etwa für Familienfeiern, Konzerte oder Treffen mit Menschen ab 60 werden drei Euro Zuzahlung fällig. Das gilt auch für Menschen mit roter Corona-Warnapp oder für Treffen mit vorerkrankten Personen.

All diese Ausnahmen muss man glaubhaft nachweisen können. „Alle, die sich dort nicht wiederfinden, müssen den Test für zehn Euro selbst bezahlen“, erklärt Apotheker und Teststationen-Betreiber Thorsten Leiter. Einen kostenlosen PCR-Test darf machen, wer einen positiven Schnelltest bestätigen will, mit einem Infizierten in einem Haus wohnt oder wer kurz vor einem Klinikaufenthalt steht. Auch wenn in Pflegeheimen Corona ausbricht, müssen betroffene Personen nichts für einen PCR-Test zahlen.

Thorsten Leiter berichtet von einer steigenden Nachfrage nach Corona-Tests. „Wir bekommen die Wellen immer schon früh mit durch einen steilen Anstieg der Nachfrage nach Testungen und deren Positivrate.“ Viele Menschen seien durch Infektionen im eigenen Haushalt wieder sensibler geworden und lassen sich als Kontaktpersonen testen. Und auch wenn die Quarantäne mittlerweile offiziell durch Symptomfreiheit endet, gehen viele Infizierte laut Thorsten Leiter auf Nummer sicher und lassen sich freitesten. Und die Vorsicht zahlt sich aus: „Oftmals stellen wir hier tatsächlich fest, dass die Schnelltests noch anschlagen.“

Dass immer mehr Menschen zum Testen kommen, beobachtet auch Dr. Sebastian Pfeiffer, der gemeinsam mit seinen Brüdern den Testbus auf dem Bantel-Pakplatz betreibt. Als der grundsätzlich kostenlose Bürgertest abgeschafft wurde, sei die Nachfrage zunächst deutlich gesunken. Weil er seinen Patienten aber weiterhin eine einfache Testmöglichkeit anbieten wollte, hat er den Tetstbus im Sommer nicht geschlossen.

Schon im Spätsommer haben sich mehr Leute getestet

Schon von August auf September sei die Nachfrage dann um etwa zehn Prozent gestiegen. Das gelte nicht nur für den Schorndorfer Testbus, sondern auch für die Teststationen der Pfeiffers in Waiblingen, Fellbach und Weinstadt. Für den Oktober, für den die Daten erst Ende des Monats erfasst werden, rechnet der Arzt mit einer ähnlichen Entwicklung.

„Auch die Anzahl an positiven Tests ist definitiv wieder gestiegen. Es ist so ähnlich, wie man es mittlerweile wieder im Alltag wahrnimmt.“Auch in seiner Hautarzt-Praxis erlebt Dr. Sebastian Pfeiffer nämlich immer häufiger, dass Patienten ihre Termine kurzfristig wegen Corona absagen. Sein Bruder Patrick Pfeiffer spricht derweil von einer spürbaren Herbstwelle. Gerade rund um das Cannstatter Volksfest habe es mehr positive Fälle gegeben.

Leute ahnen oft nichts von einer möglichen Infektion

Auch Thorsten Leiter kann an seinen beiden Teststationen einen negativen Trend erkennen. Bereits seit Juli habe die Anzahl an positiv getesteten Menschen kontinuierlich zugenommen. „Auch einige PCR-Tests, die vor Klinikaufenthalten oder vor Antritt zu einer Reha durchgeführt wurden, waren in einigen Fällen positiv, ohne dass die Kunden etwas davon ahnten.“

Es könnte also durchaus sein, dass Teststationen auch in diesem Winter wieder eine wichtige Rolle spielen werden. Stammkunden, die regelmäßig vor einem Pflegeheim- oder Klinikbesuch zum Testen müssen, gibt es ohnehin einige.

Neben den genannten Stationen gibt es auch weiterhin die Vivocheck-Standorte in der Johann-Philipp-Palm-Straße und der Silcherstraße sowie die Cov-Station ZEG in der Burgstraße.

Auch die Nord-Apotheke, die Gaupp’sche Apotheke und die Hubertus-Apotheke bieten Corona-Tests an - ebenso wie die meisten Hausärzte. Auf der Website des Landratsamts können Termine online vereinbart werden.