Am 16. März tritt die „einrichtungsbezogene Impfpflicht“ in Kraft, die Corona-Schutzimpfungen für Pflegekräfte obligatorisch macht. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass einige noch ungeimpfte Kranken- und Altenpfleger das vermutlich nicht mittragen werden. Googelt man im Internet auf der Seite mit den Kleinanzeigen, gibt es Gesuche für so ziemlich alles: Haushaltshilfen, Babysitter, Prospekteausträger und und und.

Seit kurzem mischen sich Annoncen von Pflegekräften dazwischen, die sich