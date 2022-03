Eigentlich sollte in der Praxisgemeinschaft Orthopädie Chirurgie Schorndorf sowie in der Gaupp'schen Apotheke ab dem heutigen Montag (07. 03.) mit dem Impfstoff des US-Herstellers Novavax geimpft werden. Dies verzögert sich, obwohl das Mittel „Nuvaxovid“ anderswo im Kreis bereits seit vergangener Woche verimpft wird. Doch warum die Verzögerung? „Um etwas Vorlaufzeit bei der Terminvergabe zu haben“, erklärt der Inhaber der Gaupp'schen Apotheke Peter Gamm. In der Apotheke am Oberen Markplatz