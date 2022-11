In Haubersbronn läuft bereits die Weihnachtsproduktion: Geschenke vor der Haustür bei Frl. Nadine

Frl. Nadine ist schon längst kein Fräulein mehr und tatsächlich hat die Hochzeit vor sechs Jahren ihrer Kreativität einen enormen Schub versetzt: Seitdem sie sich an die Deko für ihr großes Fest gesetzt hat und sich das erste Mal den Schneideplotter ihrer Freundin ausgeliehen hat, bastelt und gestaltet sie Geschenke für sich, ihre Lieblingsmenschen und jetzt auch für das Schränkle, das seit Ende Oktober vor ihrer Haustür in der Welzheimer-Wald-Straße 28 in Haubersbronn steht.

Mittlerweile hat sie sich längst einen eigenen Plotter und das passende Computerprogramm angeschafft, mit dem sich Schriftzüge und Grafiken auf Vinyl- und Flexfolie gestalten lassen. Und nachdem die 31-Jährige, die schon vor ihrer Hochzeit unter dem Instagram-Namen Frl. Nadine ihre schönsten Bilder gepostet hat, ein solches Verkaufsschränkle in Rheinland-Pfalz entdeckt hat, machte sie sich bei Ebay-Kleinanzeigen auf die Suche – und ist in Oberkirneck fündig geworden. Etwas frische Farbe, ein stabiles Dach und eine neue Rückwand –fertig war „’s Schränkle“, das sie mit Hilfe ihres Ehemanns Kevin erst wind- und wetterfest gemacht und dann mit Mitbringseln, Geburtstags- und Hochzeitsgeschenken bestückt hat.

GRL PWR“-Tennissocken und „Talk dirty“-Spültücher

Zweimal die Woche, wenn ihr Mann beim Fußballtraining ist, setzt sich Nadine Schwarz an Basteltisch und Plotter. Sonntagmorgens bastelt sie gerne mit ihrer kleinen Tochter. Ideen hat sie reichlich: „Ich bin schon immer megakreativ“, sagt Nadine Schwarz und hat nicht nur Kerzen, Glaskugeln und Pappbecher mit Herzenaufdruck im Angebot. Mit Hilfe ihres Plotter beschriftet sie auch Weckgläser, Tennissocken, Spül- und Geschirrtücher – mit originellen Sprüchen, aber auch gerne mit personalisierten Botschaften. Die Ideen gehen ihr nicht aus – allein der Platz im Selbstbedienungs-Schränkle ist begrenzt.

Bei ihr gibt es Geschenke und Mitbringsel für jeden Anlass: Pappbecher mit Tassenküchlein-Zutaten, „Wellness to go“-Sets mit Minikerze, Badekugeln und Wunderkerze in Herzform. Bei Frl. Nadine gibt es Stickrahmen mit „Home sweet Home“- oder „Zuhause"-Schriftzug. Bedruckte Geschenk-Tüten, „Für immer unvergessen“-Grablichter, aber auch Kuchenform-Kerzenständer en miniature und Haarspangen mit selbst genähter Schleife.

Schon vor zwei Monaten ist Nadine Schwarz in die Weihnachtsproduktion eingestiegen und hat eine Mini-Adventsbox mit vier Teelichtern zusammengepackt, braune Papp-Mikrowellenbecher mit Kerze, Mini-Christbaumkugel und Faltsternen aus alten Buchseiten bestückt oder ein ausgespültes Gurken-Glas mit dem Schriftzug „24 Tage Weihnachten“ zum Adventskalender der besonderen Art gemacht. Es gibt Kerzen mit schwarzem Tannenbaum-Aufdruck und Gläser mit Hirsch-Geweih-Deko.

Und obwohl Frl. Nadine für ihr Schränkle mit schönen Fotos auf Instagram wirbt, ihre Handmade-Produkte verkauft sie nicht im Internet, sondern exklusiv vor der Haustür. Die Bezahlung funktioniert unkompliziert über Paypal oder direkt über den Briefkasten. Das Schränkle ist Tag und Nacht sowie am Wochenende geöffnet. Reich wird Nadine Schwarz damit vermutlich nicht: Alle Geschenke und Mitbringsel sind unter zehn Euro zu haben. Doch die Mutter von zwei kleinen Kindern hat ja auch noch einen Brotberuf: Sie arbeitet halbtags bei einer Versicherung.

Info

Rund um Frl. Nadines Schränkle in der Welzheimer-Wald-Straße 28 in Haubersbronn findet am Freitag, 18. November, von 16 bis 19 Uhr ein Adventsmärktle statt. Außer weihnachtlichen Geschenken und Mitbringseln gibt es Weihnachtsgebäck und Punsch. Auf Instagram ist Nadine Schwarz unter dem Namen Frl. Nadine zu finden.