In Schorndorf gedreht: SWR-Serie „König von Bärenbach“ vor 30 Jahren gestartet

Mit der SWR-Fernsehserie „Der König von Bärenbach“ hat es Schorndorf vor 30 Jahren zu einiger Berühmtheit gebracht. Start der 13-teiligen Serie war am 5. Oktober 1992. Um an dieses denkwürdige Datum zu erinnern, hätte Jürgen Dobler, der damals als Außendienstler beim Rems-Murr-Bürgerradio (RMB) gearbeitet hat, heute eine Agentur für Kommunikation leitet und als SchoWo-Macher in Schorndorf bekannt ist, Serien-Fans gerne zu einer Kino-Veranstaltung eingeladen. Doch daraus wird leider nichts: Die DVDs, die er sich extra besorgt hat, sind von zu schlechter Aufnahmequalität.

An die Geschichte um Willi Holzwarth, der seit Jahren Bürgermeister einer fiktiven schwäbischen Kleinstadt im Remstal ist, eines Tages einer Intrige zum Opfer fällt, sein Amt abgeben muss und dennoch im Hintergrund weiter die Fäden zieht, erinnert sich auch Alt-OB Winfried Kübler noch gerne. Haben die Leute vom Fernsehen damals doch auch ein paarmal in seinem Amtszimmer gedreht.

Walter Schultheiß, der in die Rolle des schlitzohrigen Bürgermeisters geschlüpft war, hat sich sogar einmal Küblers schwere Amtskette ausgeliehen. Eines Morgens, auch das weiß der Alt-OB noch genau, begrüßte ihn Schultheiß, den er als sehr umgänglichen Menschen in Erinnerung hat, sogar mit den Worten: „Guten Morgen, Herr Kollege.“

April, April: Casting für zweite Staffel

In Sachen Tourismus und Stadtmarketing war die Fernsehserie, die viele Bilder aus Schorndorf, dem Rathaus und der einstigen Abele-Villa am Grafenberg in die ganze Republik gesandt hat, sowieso unschlagbar: „Wir haben's begrüßt und gefördert“, sagt Kübler im Rückblick, „und es hat uns ja auch nichts gekostet.“ Im Jahr 1995 fand sogar auf einer Lkw-Bühne vor dem Schorndorfer Rathaus ein Casting für eine zweite Serienstaffel statt. Allerdings nur als Aprilscherz, mit dem König von Bärenbach war's nach 13 Folgen vorbei.