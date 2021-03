In vielen deutschen Städten haben Aktivistinnen und Aktivisten am Freitagmittag für mehr Klimaschutz demonstriert. In Schorndorf beteiligte sich die Gruppe Klimaentscheid Schorndorf mit einer Plakataktion auf dem Marktplatz. Schon in wenigen Tagen soll über manche ihrer Forderungen im Schorndorfer Gemeinderat abgestimmt werden.

An einem Metallgitter hängen Plakate, Bilder und Aufrufe der Schorndorfer Klima-Aktivisten. Unter anderem heißt es an der Wand: „Für meine Kinder lebe ich