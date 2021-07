Es ist ein verhältnismäßig kleines Grundstück an der Ortsdurchfahrt in Weiler, doch die Planung hat es in sich. Auf einer Brache, auf der rund um ein bestehendes Haus gebaut werden muss, sollen Mehrfamilienhäuser und ein Doppelhaus entstehen. Der Grundstückskauf hatte sich laut Klaus-Martin Pfleiderer, Geschäftsführer der Pfleiderer Projektbau aus Winnenden, lange hingezogen. Die Dienstbarkeit habe die Lage der Häuser vorgegeben. Nach etlichen Abstimmungsgesprächen mit der Stadt hat