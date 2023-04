Infoveranstaltung in Schorndorf: Wie man auch alte Häuser energetisch saniert

An diesem Montag, 3. April, findet von 18 bis 19.30 Uhr, eine Infoveranstaltung im Schorndorfer Rathaus statt. Sie ist für alle Schorndorferinnen und Schorndorfer kostenfrei. Wohnimmobilieneigentümerinnen und -eigentümer haben dort die Gelegenheit, sich zu allen Themen rund um die energetische Haussanierung zu informieren. Eine Anmeldung ist noch bis 14 Uhr per Mail an krystin.mueller@schorndorf.de oder unter Telefon 07181/ 602-1022 möglich.

Die Veranstaltung ist ein Angebot der Initiative „Zukunft Zuhause - Nachhaltig sanieren“ der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Sie richtet sich gezielt an Besitzerinnen und Besitzer von Wohnimmobilien. Sie bekommen dort Anregungen, hilfreiche Tipps und Medien, die ihnen helfen, ihr Haus energetisch fit zu machen.

Experte beantwortet Fragen

In der Ankündigung zur Veranstaltung heißt es: "Mit einer Reihe von Maßnahmen lassen sich auch ältere Wohnimmobilien wieder fit machen und in ein energetisch gut saniertes, komfortables Zuhause verwandeln."

Der Experte Andreas Skrypietz beuchtet in einem Vortrag genau diese Maßnahmen ausführlich beleuchten und beantwortet anschließend Fragen. Die Informationsveranstaltung ist für alle Schorndorferinnen und Schorndorfer kostenfrei. Die Veranstaltung wird koordiniert von der Stabsstelle Klimaschutz und Mobilität der Stadt Schorndorf.