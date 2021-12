Die Intensivstation im Schorndorfer Krankenhaus ist ausgelastet, fast in der Hälfte der 15 Betten liegen Covid-Patienten. Mehr, sagt Pflegebereichsleitung Beate Weinschenk, kann das fünfköpfige Team kaum versorgen. Und dabei ist mit der drohenden Omikron-Welle eigentlich jetzt schon klar: Der Bedarf an Intensivbetten wird sich, so wie die Arbeitsbelastung der Pflegekräfte auch, wieder deutlich erhöhen. „Es bleibt wenig Zeit, um Luft zu holen“, ist Weinschenk sich sicher – betont im gleichen