Nach dem nervenaufreibenden EM-Finale mit Verlängerung und Elfmeterschießen im Londoner Wembley-Station war auch in Schorndorf die Freude riesengroß: Italien ist Europameister – und die Fans sind im Glück. Bei einem Autokorso, der am Sonntag gegen Mitternacht auch über die Karl- und Rosenstraße am Schorndorf Bahnhof vorbeiführte, flatterten italienische Fahnen im Fahrtwind, die Fans jubelten – und zwar alles in allem friedlich. Daniel Sofka, Sachgebietsleitung Ordnungsangelegenheiten, kann