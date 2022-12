Jetzt doch große Lösung: Schorndorf baut Flüchtlingsunterkunft für 200 Menschen

Der Druck auf die Städte und Gemeinden steigt und steigt: 425 Geflüchtete sind in Schorndorf aktuell allein in städtischen Anschlussunterkünften untergebracht, weitere werden erwartet, aus der Ukraine, aber auch aus anderen Krisengebieten. Die Tannbachhalle in Miedelsbach dient als Flüchtlingsunterkunft, die Festhalle in Haubersbronn steht mit 100 freien Plätzen bereit. Dazu kommen rund 150 Flüchtlinge, die in den Unterkünften des Landkreises in Schorndorf versorgt werden. Da der Wohnungsmarkt schon äußerst angespannt ist und nicht noch mehr Sporthallen belegt werden sollen, hat sich der Gemeinderat jetzt zu einer großen Lösung durchgerungen.

Am Schornbacher Weg wird bis Sommer 2023 in Massivbauweise eine Unterkunft mit insgesamt drei Gebäuden für 200 Geflüchtete gebaut. Einfach hat sich das Gremium die Entscheidung nicht gemacht. Auch Oberbürgermeister Bernd Hornikel bekannte vor der Entscheidung: „Ich hadere schon seit Tagen: Was ist der beste Weg?“

Letztendlich plädierte er – aus wirtschaftlichen Erwägungen – für den Bau von drei Gebäuden, die zunächst, wie er es formulierte, „fluffig“ belegt werden könnten. Günstiger als eine Containerlösung, die mit 14 bis 16 Millionen Euro zu Buche schlagen würde, ist dies allemal: Die Krämer GmbH & Co. KG aus Winnenden baut die Flüchtlingsunterkunft schlüsselfertig für insgesamt sieben Millionen Euro. Der Festpreis für die ersten beiden Gebäude liegt abzüglich eines Landeszuschusses bei 4,85 Millionen Euro, für das dritte Gebäude bei 2,12 Millionen Euro. Dazu kommen laufende Kosten von insgesamt 392.433 Euro pro Jahr. Was aus Sicht von Erstem Bürgermeister Thorsten Englert obendrein für den Bau von drei und nicht nur zwei Gebäuden spricht: Bei den Zuschüssen gilt das Windhundprinzip. Würde das dritte Gebäude erst zu einem späteren Zeitpunkt realisiert, könnte die Stadt bei den Zuschüssen leer ausgehen.

In nachhaltiger Massivbauweise mit Wärmepumpe und PV-Anlage

Wie sich die Flüchtlingsströme entwickeln werden, das ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht nur nicht absehbar, die Stadt hat auch keinen Einfluss darauf. Auch aus diesem Grund sollen die Gebäude so flexibel gebaut sein, dass ein Umbau, je nach den Erfordernissen, möglich ist: Aktuell ist in einem Gebäude – mit 94 Plätzen – eine Mischbelegung für kleinere Personengruppen und Einzelpersonen geplant. Im zweiten Gebäude – mit 53 Plätzen – sollen vorrangig Familien untergebracht sein. Das dritte Gebäude bietet Platz für 52 Menschen. Sollte die Unterkunft eines Tages nicht mehr für Flüchtlinge gebraucht werden, könnten in den Gebäuden, die in nachhaltiger Massivbauweise mit Wärmepumpe und PV-Anlagen auf den Dächern errichtet werden, kleine Wohnungen entstehen.

Flüchtlinge menschenwürdig unterzubringen – und nicht in Containern oder Sporthallen – das ist der großen Mehrheit des Gemeinderats ein Anliegen. Einzig die AfD-Fraktion stimmte gegen den Bau der Flüchtlingsunterkunft am Schornbacher Weg und gegen die weitere Belegung von Sporthallen. In seiner – von der SPD-Fraktion und OB Hornikel empört aufgenommenen – Wortmeldung holte Fraktionsvorsitzender Lars Haise zum Rundumschlag gegen Flüchtlinge aus und beklagte, dass für Obdachlose in Schorndorf seit Jahren zu wenig und für Asylbewerber zu viel getan werde (dem Bau einer Obdachlosenunterkunft in der Altlache zum Preis von 3,4 Millionen Euro stimmte die AfD schließlich wie alle anderen auch zu).

Julia Schillings Alternativvorschlag: Flüchtlinge im Gebäude Marktplatz 9

Ob der Bau von zwei oder drei Gebäuden richtig und sinnvoll ist – darum drehte sich dann die weitere Diskussion im Gremium: SPD-Fraktionsvorsitzender Tim Schopf äußerte Bedenken, ob das Quartier mit der Integration von 200 Geflüchteten nicht überfordert wird, und plädierte allenfalls für den Bau von zwei Gebäuden. Bedenken angesichts dieser Massivität äußerten auch CDU-Fraktionsvorsitzender Hermann Beutel und Grünen-Stadträtin Kirsten Katz. CDU-Rätin Julia Schilling brachte in der Diskussion das Gebäude Marktplatz 9 (ehemals Deutsche Bank) ins Spiel, in dem aus ihrer Sicht alternativ kleine Appartements für Geflüchtete eingerichtet werden könnten. Eine Idee, der Wirtschaftsförderin Gabriele Koch nicht nur aus Brandschutzgründen eine Absage erteilte: Aus Gesprächen mit dem Eigentümer weiß sie, dass das Gebäude bereits ausgebeint ist.

GLS-Rat Werner Neher sprach sich für die große Lösung aus, und auch Grünen Rätin Dr. Simone Höfer entschied sich letztlich dafür: „Die Folgeprobleme lösen wir nicht, wenn wir weniger Wohnraum schaffen.“ Selbst Christian Bergmann, Fachbereichsleiter Familie und Soziales, sprach sich im Gemeinderat für den Bau von drei Gebäuden aus. Im Verwaltungs- und Sozialausschuss, erinnerte CDU-Rat Thorsten Leiter, hatte Bergmann noch vor den sozialen Risiken gewarnt – auch, weil es auf dem Arbeitsmarkt kaum mehr Sozialpädagogen gebe, die die Betreuung von geflüchteten Menschen übernehmen können. Im Gemeinderat vollzog er – nach Diskussionen bis zum Nachmittag – dann eine Kehrtwende: „Es wird eine Herausforderung. Doch wir müssen uns den Gegebenheiten anpassen.“

So sehen es auch Sabine Brennenstuhl und Gerald Junginger von der FDP/FW-Fraktion: Da Schorndorf auf den Zustrom von Flüchtlingen keinen Einfluss habe, sie aber unterbringen müsse, stimmten sie für den Bau von drei Gebäuden – um auf den weiteren Zustrom von Flüchtlingen vorbereitet zu sein und nicht noch mehr Sporthallen belegen zu müssen.

Ganz zu Beginn der Sitzung hatte OB Hornikel noch eine gute Nachricht verkündet: Die Stadt stehe kurz vor Abschluss eines Mietvertrags für ein Objekt in der Kernstadt. Damit könnte die Flüchtlingsunterkunft in der Miedelsbacher Tannbachhalle in absehbarer Zeit geschlossen werden. Die Festhalle in Haubersbronn wird weiter als Reserve vorgehalten.