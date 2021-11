Die Alarmstufe ist jetzt am Mittwoch (17.11) in Baden-Württemberg in Kraft getreten. Damit gilt in weiten Teilen des öffentlichen Lebens eine 2G-Pflicht. Ungeimpfte müssen empfindliche Einschränkungen in Kauf nehmen.

Was die Alarmstufe für Ungeimpfte bedeutet

Für sie gelten etwa Kontaktbeschränkungen. Ein Haushalt darf sich nur noch mit einer weiteren Person treffen. Zu Festen und Feiern, in Museen und Schwimmbädern, beim Hallensport oder in Freizeitparks erhält nur noch