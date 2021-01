Selbst jetzt, während die Welt in einem kollektiven Lockdown zu versinken droht, während Familien sich zwischen Home-Office und Home-Schooling zerreißen, andere unter Kurzarbeit oder unter dem Pflegenotstand leiden, fliegt so mancher in wärmere Gefilde. „Weshalb auch nicht“, fragt Ute Marx, Geschäftsführerin des Reisebüros Knauss in Schorndorf. Und klar: Wer die Einreisebestimmungen der verschiedenen Länder und auch jene zur Rückkehr einhalten könne, mache sich selbst jetzt per Flugzeug auf