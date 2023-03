Jogginghosen-Verbot: Auch an Schorndorfer Schulen denkbar?

„Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren“ – an vielen Stellen steht geschrieben, dass dieser Satz von Mode-Ikone Karl Lagerfeld in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“ vom 19. April 2012 gefallen sein soll. Ob sich die Rektoren, die an ihren Schulen in Lünen und Wermelskirchen (Nordrhein-Westfalen) das Verbot für dieses Freizeitoutfit ausgesprochen haben, daran erinnert haben, ist nicht bekannt. Aber zumindest hat das Bekanntwerden des Jogginghosen-Verbots für Schlagzeilen gesorgt. Die Gesamtschule in Lünen ist noch einen Schritt weitergegangen, und hat zudem Hotpants und Tops verboten.

Ist so ein Verbot an Schorndorfer Schulen denkbar?

Ist es überhaupt unter Lehrkräften und Schülern ein Thema und ist das Verbot rechtlich haltbar? Wir haben uns umgehört.

Markus Wasserfall, Schulleiter des Max-Planck-Gymnasiums (MPG) Schorndorf sagt: „In Sachen Jogginghose brauchen wir keine besonderen Regelungen am MPG. So, wie ich es wahrnehme, ist unseren Schülerinnen und Schülern bewusst, dass die Schule die Vorbereitung aufs Berufsleben ist und sie kleiden sich entsprechend anders als in ihrer Freizeit.“ Wie stehen Schüler dazu? „Wer es tragen will, soll es machen. Aber ich würde so nicht in die Schule gehen“, sagt Abiturient Philipp (18). Sein Kumpel (17) stimmt zu: „Jogginghose in der Schule geht gar nicht – verbieten geht aber auch nicht.“ Claudius, der demnächst 15 Jahre alt wird, meint: „Jogginghosen sind zu Hause gemütlich, passen aber nicht ins Arbeitsumfeld einer Schule. Man muss die beiden Welten trennen können.“

An der Gottlieb-Daimler-Realschule ist die Jogginghose ebenso wenig Thema – weder bei Eltern und Schülern, noch bei Lehrkräften. „Die Zahl der Schüler, die eine Jogginghose trägt, ist seit Jahren rückläufig“, teilt Schulleiterin Beate Flemming-Nikoloff mit.

Rechtswissenschaftler: „Es gibt keine Grundlage für ein individuelles Verbot“

Die Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in Lünen hat auf ihrer Homepage sogar eine neue Kleiderordnung aufgeführt, die seit Montag, 20. März, gilt. Es gehe um einen „respektvollen Umgang miteinander und ein angemessenes Erscheinungsbild“. Neben Jogginghosen und Hotpants verbietet die Schule zudem eine Reihe von weiteren Kleidungsstücken. So wird auch das Tragen knapper Oberteile, von Muskelshirts, Badeschlappen, Militärkleidung sowie Mützen und Basecaps im Unterricht untersagt.

Leggins seien in Ordnung, wenn man „etwas drüberziehe“. Auch auf Botschaften vermittelnde Kleidungsstücke achtet die Schule: Oberteile mit Texten und Bildern zu den Themen „Sexismus, Rassismus, Drogen oder Gewaltverherrlichung“ sind ebenfalls verboten. Kann eine Schule solche Verbote erlassen? Laut Medienberichten sagen Rechtswissenschaftler: „Es gibt keine Grundlage für ein individuelles Verbot.“ Die Schulkonferenz könne bei Fragen der Kleiderordnung eine Empfehlung aussprechen, mehr aber auch nicht. Entsprechend könne das Tragen einer Jogginghose nicht als Pflichtverstoß gewertet werden, der einen Ausschluss vom Unterricht rechtfertigt. Damit werde das Recht auf Bildung unterlaufen.

Staatliches Schulamt: „Das Schulgesetz schreibt keine Kleiderordnung vor“

Die Leitende Schulamtsdirektorin des Staatlichen Schulamts Backnang, Sabine Hagenmüller-Gehring stellt klar: „Als Schulaufsichtsbehörde haben wir mit dieser Thematik nur wenig zu tun.“ Die Schulamtsdirektorin fügt an: „Viele Schulen formulieren in ihrer Schulordnung auch Regeln zu einer angemessenen Kleidung. Das können dann jedoch nur Empfehlungen sein. Vorschreiben kann eine Schule nicht, was ein Schüler tragen darf.“ Daraus ergebe sich dann auch, dass das Tragen einer Jogginghose nicht grundsätzlich verboten werden oder gar eine Maßnahme auslösen kann, wie beispielsweise, dass ein Schüler wegen des Tragens einer Jogginghose nach Hause geschickt wird. „Das Schulgesetz schreibt keine Kleiderordnung vor.“

Es gebe viele Schulen, die eine Schulkleidung haben, also zum Beispiel ein T-Shirt oder einen Pulli mit dem Logo der Schule. Die Eltern sind jedoch laut Hagenmüller-Gehring auch dann nicht verpflichtet, diese Kleidung zu kaufen, und die Schüler sind nicht verpflichtet, diese Kleidung zu tragen. Ein solches Angebot sei aber gut geeignet, um eine Identifikation und die Verbundenheit mit der Schule sichtbar zu machen und das Gemeinschaftsgefühl zu stärken.

Das Thema „angemessene Kleidung“ an Schulen gebe es schon lange, sagt Karola Gross, Rektorin der Gemeinschaftsschule Rainbrunnen. „Wir haben hier einen entsprechenden Passus in der Schul- und Hausordnung, die gemeinsam mit der Schulkonferenz verabschiedet wurde. Wir haben bewusst eine offene Formulierung gewählt und gehen immer wieder mit Schülerinnen und Schülern ins Gespräch.“ Zur angemessenen Kleidung zähle, dass „Kleidung andere nicht provoziert oder beleidigt“. Prints auf Shirts, die sexistisch sind oder irgendwelche Gruppen beleidigen oder ausgrenzen, akzeptiere man nicht.

Gross: „Die Mode verändert sich sehr stark und die Jogginghose ist ein dehnbarer Begriff, da sogenannte Jogpants selbst im Businessbereich akzeptiert sind. Ein explizites Jogginghosen-Verbot ist dadurch schwierig.“ Kleidung, die jedoch im Sportunterricht durchgeschwitzt wurde, „zählt für uns zur nicht angemessenen Kleidung im sonstigen Unterricht.“ Man versuche, das Thema immer wieder anzusprechen, so zum Beispiel im Unterricht der Berufsorientierung oder beim Bewerbertag, wenn mit den Kooperationspartnern aus den Betrieben simulierte Vorstellungsgespräche durchgeführt werden.

Rektor der Grafenbergschule: „Kleidung so bunt wie die Gesellschaft“

Wie sieht das am Schorndorfer Berufsschulzentrum aus – dort werden die Schüler ebenso aufs (Berufs-)Leben vorbereitet. Rainer Bay, Leiter der Grafenbergschule, sagt: „Die Kleidung unserer Schülerschaft ist so bunt wie unsere Gesellschaft und unsere Jugendlichen. Da gehören auch Jogginghosen dazu.“ In den Werkstätten herrschen aus Sicherheitsgründen Kleidervorschriften: keine losen Bändel, Sicherheitsschuhe, „wie bei Profis und in den Betrieben eben“.

Was die Deutsche Knigge-Gesellschaft dazu sagt? Sie befürwortet ein Verbot. Jogginghosen seien Funktionskleidungsstücke, die zum Sport oder zum Entspannen getragen werden, sagte eine Sprecherin gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa). „Sportler tragen auf dem Sportplatz ihr Trikot als Arbeitsuniform und nach getaner Arbeit die Jogginghose in ihrer Freizeit. Schulzeit ist Arbeitszeit, daher hat die Jogginghose dort keinen Platz.“

Neue Bequemlichkeit durch Home-Office eingeschlichen

Eine neue Bequemlichkeit, die sich durch Zeiten des Home-Office eingeschlichen habe, will die Deutsche Knigge-Gesellschaft nicht auf die Außenwelt übertragen sehen: „Mit dem Arbeiten von zu Hause hat sich bei vielen eine gewisse Nachlässigkeit und Bequemlichkeit eingestellt, die außerhalb der eigenen vier Wände nicht funktioniert.“ Arbeitskleidung, Uniformen und Dresscodes seien sozial gewachsen. „Mit der Kleidung wird eine bestimmte Aufgabe, Autorität oder Zugehörigkeit ausgedrückt. Aus diesem Erfahrungsschatz heraus lässt sich die Jogginghose im Alltag nicht beziehungsweise nicht zu einer wertvollen Aufgabe zuordnen und stößt auf Widerstände.“ Dass die Jogginghose nicht gesellschaftlich akzeptiert sei, zeige sich bereits durch die Diskussionen um das Kleidungsstück.

Die Deutsche Knigge-Gesellschaft möchte die in Aufklärung und Humanismus verwurzelten Ideen des 1796 verstorbenen Adolph Freiherrn Knigge verbreiten. Sie setzt sich für vollendeten Stil, sichere Kenntnis der Umgangsformen, moralische Selbstverantwortung, sittlich einwandfreies Verhalten sowie einen situativ angemessenen toleranten und lockeren Umgang miteinander ein, ist auf der Homepage zu lesen.