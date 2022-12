Jugendmusikschule in Schorndorf: Festliches Musik-Menü für 1000 Gäste

Das Weihnachtskonzert der Schorndorfer Jugendmusikschule ist schon immer einer der Höhepunkte im verdichteten Konzertreigen der besinnlichen Adventstage gewesen. Nach dreijähriger Unterbrechung war das diesmal im 40. Gründungsjahr wieder so.

Und wie beliebt diese bunte und fröhliche Mischung aus jungen Musikerinnen und Musikern mit ihren Darbietungen trotz oder wegen der Pause geblieben ist, zeigte einmal mehr die voll besetzte Stadtkirche. Fast 1000 Menschen im Publikum feierten am Ende ein frisches, ein farbenreiches, ein festliches Programm der gut 250 Mitwirkenden mit einem langen und herzlichen Applaus.

Alle mitnehmen: Intensive Arbeit der Jugendmusikschule - Inklusion inklusive

Vollkommen zu Recht! Mit insgesamt elf Ensembles, die hervorragend getaktet, ohne lange Zwischenpausen, sich das Stäbchen weiterreichten, kamen die Hörer und Hörerinnen in den Genuss der Ergebnisse der breitgefächerten, instrumental so vielfältigen wie intensiven Arbeit der Jugendmusikschule. Inklusion inklusive, wie die immer traumhaft schönen, holprig-beherzten Beiträge der Fröbelmusiker zeigten. Bejubelt etwa nach ihrem Stück „Erwin, der dicke Schneemann“ als Hymne ans Schräge, das doch zu unser aller Leben gehört. Hier werden alle auf den Weg - in die Öffentlichkeit und nicht versteckt - mitgenommen.

Premiere für Sinfonieorchester-Leiter Günter Martin Korst

Beethovens „Ode an Europa“, vom Auftakt-Blasorchester vorgetragen, beschwor da eindringlich, dass dieser Kontinent vielleicht doch noch eine friedliche Vision seiner selbst - und der Welt haben könnte. Nur ein Traum, der vorübergeht? „Après un rêve“ hieß zu dieser Frage das hinreißend schöne Stück von Gabriel Fauré, das vom Zupforchester unter der Leitung von Michael Wind mit einem perlenden, immer wie im Traum hinüberdämmernden Sfumato betörend gespielt wurde.

Keck verspielt das Querflöten-Oktett (Leitung Doris Kraemer) mit G. P. Telemanns „Gavotte“; und das Querflöten-Quartett mit einem bezaubernd bewegten „Por un Cabeza“. Kurzfristig absagen musste leider Bundespreisträgerin Leni Grohmann ihren Auftritt mit „Feliz Navidad“. Gefehlt haben ein wenig auch die Popularmusiker, die ihr Jubiläumskonzert aber schon im Oktober hatten. Ihr gewisser Pfiff, der das Publikum immer wieder begeisterte, wurde schon etwas vermisst.

Zum ersten Mal dirigierte beim Weihnachtskonzert Günter Martin Korst (als Nachfolger von Martin Dennemarck) das Sinfonieorchester mit dem „Nimrod“ von Edgar Elgar und präsentierte ein Orchester von bestechender Kohärenz, sehr warm, konzentriert und mit prickelnder Binnenspannung, atmend und pulsierend.

Am Ende zum Mitsingen für alle ein „O du Fröhliche“. „Ein stimmungsvolles Weihnachtskonzert“, wie sich hernach Jugendmusikschulleiter Günther Neher freute. Dazu großer Schluss-Applaus.