Da saßen sie also, viele Kids in Begleitung ihrer Eltern, und sollten sich entscheiden, was für ein Instrument sie denn nun lernen wollen. Und um diese Entscheidung zu erleichtern, gab die Jugendmusikschule in der Barbara-Künkelin-Halle ein kurzweiliges Demo-Konzert, bei dem die einzelnen Instrumente sowohl im Spiel vorgestellt als auch von den jeweiligen Lehrkräften kundig erklärt wurden.

Klang und Aussehen spielen bei der Wahl eine Rolle

Klar, der Klang spielt sicher eine