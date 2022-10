Jungautorin aus Schorndorf: Julia Schuck schreibt im Lockdown ersten Liebesroman

Was bewegt eine junge Frau, einen Liebesroman mit dem englischen Titel „Something only we know“ zu verfassen? Woher kam die Idee der 27-Jährigen, die mit ihrem Mann in Schorndorf-Weiler lebt und in Waiblingen arbeitet? Und wie schwer war es, einen Verlag zu finden?

Julia Schuck lacht. Ohne viel Umschweife sprudelt es aus ihr heraus: Als Jugendliche habe sie schon gerne geschrieben. Während des Studiums – Soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt bürgerschaftliches Engagement – habe sich das etwas verloren, da der Fokus auf der Fachliteratur lag. Der Lockdown am Anfang des Jahres 2021 sei dann „absolut der Zeitpunkt“ gewesen, solch einen Roman schreiben zu können. Sehr viel Zeit habe sie vor dem Laptop verbracht, „weil man ja nirgends hinkonnte, sich mit niemandem treffen und auch kaum etwas unternehmen konnte“.

Nach der Arbeit sei sie am Spätnachmittag nach Hause gekommen, habe meistens mit ihrem Mann gekocht und sich erst dann dem Schreiben gewidmet. „Das sah dann in etwa so aus, dass ich mit meinem Mann die Zweisamkeit auf der Couch genossen habe, während ich in meinen Laptop getippt habe und er Dokus geschaut hat.“ Da habe sie meist vier bis fünf Stunden geschrieben. Rund 355 Seiten sind nun fürs Taschenbuch zusammengekommen. „Ich war in zwei Monaten mit dem Buch fertig – das ist überdurchschnittlich schnell und wahrscheinlich dem geschuldet, dass ich mich im Lockdown ganz dem Schreiben widmen konnte.“

Wissenschaftliches Liebesprojekt mit 36 Fragen

Das erste Werk der Jungautorin – ein Liebesroman – trägt den englischen Titel „Something only we know“ angelehnt an den Song „Somewhere only we know“ von Interpret Keane. Das Englische sei genre-typisch, sagt Schuck.

In dem Roman geht es um ein Uniprojekt, ein wissenschaftliches Liebesexperiment, das auf 36 Fragen basiert. Eine Sozialarbeitsstudentin und ein Jurastudent, die unterschiedlicher nicht sein könnten, sind die Protagonisten: Lenny findet sie langweilig. Emily hält ihn für überheblich. Und jetzt sollen der Jurastudent und die Sozialarbeitsstudentin auch noch im Uniprojekt zusammenarbeiten. Doch dann räumen die beiden mittels eines Frage-Antwort-Spiels mit den gegenseitigen Vorurteilen auf, versäumen aber, dass es sich dabei um ein wissenschaftliches Liebesexperiment handelt. Zwischen ihnen entsteht eine unerwartete Anziehung und das, obwohl sich ihre Erwartungen an Freundschaft und Liebe grundlegend unterscheiden.

Spiegelt der Roman einen Teil des eigenen Lebens wider? Julia Schuck lacht wieder: „Vielleicht ein bisschen. Die einzige richtige Parallele: Mein Mann und ich haben uns während des Studiums kennengelernt, lange Abende miteinander verbracht und uns natürlich auch viele Fragen gestellt, um uns kennenzulernen.“ Tatsächlich werde sie aber oft gefragt, ob die Protagonistin Ähnlichkeit mit ihr habe, weil diese auch Soziale Arbeit studiert. „Es ist aber auf jeden Fall einfacher, etwas aus der Sicht zu schreiben, die man kennt.“

Inspiration durch Beobachtungen und Kontakt mit Menschen

Die Inspiration fürs Schreiben zieht sie aus vielen Beobachtungen und aus zahlreichen Kontakten mit Menschen in ihrer Arbeit als Sozialpädagogin im Jugendamt, als Verfahrenspflegerin in der Psychiatrie oder als Höhlenretterin im Kletterwald. Der Austausch und die Kommunikation mit Menschen seien es, das ihr vieles aufzeige und ihr Kreativität verleihe. „Es war ein großer Vorteil, dass dieser Roman nicht geplant war und ich nicht unter Zeitdruck stand. Es ist nur so aus mir rausgeflossen, das Schreiben ist mir da sehr leicht gefallen.“ Als ihr Werk fertig war, habe sie es Kapitel für Kapitel ihrem Mann vorgelesen. „Er war tapfer“, sagt sie mit einem Lächeln, „das war für mich eine sehr gute Kontrolle, denn so sind mir Dinge aufgefallen, die ich während des Schreibens übersehen habe, wie Dopplungen oder Logik-Fehler.“ Die Suche nach einem Verlag begann – und das gestaltete sich unerwartet schwierig. „Als Neuling hat man keine realistische Chance, sofort von einem Verlag angenommen zu werden.“ Julia Schuck hat nicht lange gezögert und sich bei drei Agenturen, die im Verlagswesen tätig sind und die nötigen Kontakte haben, beworben. Zwei Absagen und eine Zusage habe sie erhalten.

„So habe ich dann im August 2021 den Vertrag mit der Literaturagentur unterschrieben.“ Ihre Agentin und Lektorin habe ihr Werk zur Frankfurter Buchmesse mitgenommen, sechs Großverlage zeigten zwar Interesse und gaben ein positives Feedback– „aber zu mehr hat es nicht gereicht“. Julia Schuck blieb geduldig und nahm es gelassen. Schließlich kam im März 2022 das Angebot von Piper Digital. „Der Fokus liegt zwar auf dem E-Book, aber es gibt auch eine Taschenbuchausgabe.“ Ganz offensiv ist Julia Schuck schon auf den örtlichen Buchhandel beispielsweise in Schorndorf, Waiblingen und Remshalden zugegangen. Auch in Stuttgart bei Wittwer hat sie sich vorgewagt und persönlich angefragt, ob ihr Buch ab 1. Dezember auch dort in den Regalen liegen könnte. „Es waren alle sehr aufgeschlossen und ich habe nur positive Reaktionen erfahren.“ Die Werbetrommel für ihr Buch möchte sie weiter rühren und noch in Frankfurt und Köln aktiv werden. „Solch ein Buch verkauft sich schließlich nicht von alleine“, sagt sie herzhaft lachend.

Julia Schuck ist sich bewusst: Ihr Liebesroman ist keine „hohe Literaturkunst“. Es sei ein Unterhaltungsroman, der „Menschen berühren soll“. Ein Wohlfühlroman soll es sein und eine Auszeit vom Alltag verleihen, wenn man ihn liest, wünscht sich die junge Frau.

Aufregung ist jetzt schon spürbar

Ob es weitere Bücher geben wird? „Na, ich habe schon Blut geleckt“, gibt sie zu. Und auch die Agentur gebe ihr weitere Hilfestellung. Dieses Hobby werde sie beibehalten und sicher – ja, es wird ein weiteres Werk geben. Ihren Hauptberuf wolle sie jedoch nicht aufgeben, das Schreiben sehe sie tatsächlich als erfüllendes Hobby an.

Doch jetzt fiebert Julia Schuck zunächst einmal dem Erscheinungstermin am 1. Dezember entgegen. „Die Aufregung ist jetzt schon zu spüren.“ Worüber sie sich freuen würde: „Vielleicht kommt mein Buch ja als ein Geschenk unter den Weihnachtsbaum.“