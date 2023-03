Junger Schorndorfer blockierte die Bus-Spur mit seinem Auto: Vor Gericht wurde es teuer

Wegen der Nötigung eines Busfahrers musste sich ein 24-Jähriger jetzt vor dem Schorndorfer Amtsgericht verantworten. Ihm wurde vorgeworfen, im September vergangenen Jahres in Schorndorf in der Gmünder Straße stadteinwärts kurz vor dem Kreisverkehr in Höhe des Stadtparks einen Bus an dessen Einfädelung von der Busspur in den fließenden Verkehr behindert zu haben.

Und nicht nur das. Der Busfahrer hatte angegeben, dass der junge Autofahrer ihn auch am Weiterfahren gehindert habe, indem er auf der Fahrspur einfach stehen geblieben sei und den Bus mehr als zehn Minuten lang blockiert habe. Das bestritt der Beschuldigte, der in Schorndorf geboren ist und mittlerweile in Meiningen (Südthüringen) wohnt, auch nach einem längst ergangenen Strafbefehl.

Deshalb war der Fall nun vor dem Amtsgericht gelandet. Dies sogar schon zum zweiten Mal, weil der Geschädigte, der Busfahrer, beim vorhergehenden Anlauf vor rund zwei Wochen nicht zur Verhandlung erschienen war. Das hatte ihm ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro eingebracht.

Allerdings muss er das nun nicht zahlen, weil sich im Nachhinein beweisen ließ, dass er die Vorladung wegen eines Umzugs nicht erhalten hatte. Die zweite Vorladung erreichte den Busfahrer aber, und so sagte er auch jetzt vor dem Amtsgericht aus.

Schwierige Verkehrssituation

Er erklärte, der 24-jährige Autofahrer habe ihn an jenem Abend im September am Kreisverkehr an der Gmünder Straße mitten im Feierabendverkehr am Weiterfahren gehindert. In der Folge war die Straße über rund eine Viertelstunde hinweg nicht passierbar, hinter dem Bus entwickelte sich ein langer Stau.

Zur Erklärung: An der Gmünder Straße wird die Busspur, die sonst rechts neben der Autospur läuft, kurz vor dem Kreisverkehr zur einzigen Fahrspur. Die linke Fahrspur endet. Der 24-Jährige soll an jenem Abend derart nah an die Busspur herangefahren sein, dass der Fahrer des Schwenkbusses das Auto hätte touchieren müssen, hätte er weiterfahren wollen.

Einschätzung des Sachverständigen

Ein Sachverständiger bestätigte vor Gericht, dass diese Einschätzung des Busfahrers richtig war. Grundlage für diese Berechnungen war auch ein Foto, das der Busfahrer von der Situation gemacht hatte, als klar wurde, dass der Autofahrer auch nach Aufforderung seine Position nicht so ändern würde, dass eine Weiterfahrt für alle Beteiligten möglich wäre. Er habe das Foto aus dem Fenster des Busses heraus aufgenommen.

Der Angeklagte wiederum hatte bis dahin die Meinung vertreten, dass der Busfahrer durchaus hätte weiterfahren können, sein Anwalt mochte dem Geschädigten zudem nicht glauben, dass er das Foto aus dem Busfenster heraus gemacht habe. Belege dafür hatte er allerdings keine.

Warten auf die Polizei

Sein Mandant gab an, zunächst mit seinem Wagen etwas zurückgesetzt zu haben, um dem Busfahrer die Weiterfahrt zu ermöglichen. Das allerdings habe nicht gereicht. Nachdem er schließlich mitbekommen habe, dass der Busfahrer die Polizei informiert hatte, sei er aber weiterhin dort auf Höhe des Busgelenks stehen geblieben.

Er habe auch auf die Polizei warten wollen. Rund zehn Minuten später allerdings hatte der Angeklagte doch Platz auf dem Fahrstreifen gemacht, so dass der Bus weiterfahren und der Stau sich auflösen konnte. Weshalb er sich nun schließlich doch zur Weiterfahrt durchgerungen hatte, wollte Richterin Greiner wissen.

Der Angeklagte gab an, Passanten hätten ihn aus der verzwickten Situation hinausgelotst. Ein direktes Gespräch zwischen Bus- und Autofahrer hatte sich in der ganzen Situation nicht ergeben.

Zwangsausübung im Straßenverkehr

Während der Staatsanwalt schließlich auf eine Verurteilung wegen Nötigung zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen à 40 Euro und vier Monate Fahrverbot plädierte, setzte sich der Verteidiger des Angeklagten für einen Freispruch ein, schließlich habe sein Mandant angenommen, der Busfahrer hätte zu jedem Zeitpunkt weiterfahren können.

Richterin Greiner verkündete schließlich nach kurzer Bedenkzeit das Urteil: Der Tatbestand der Nötigung sei eindeutig gegeben. Das rund viertelstündliche Ausbremsen der Weiterfahrt nämlich sei eine Zwangsausübung in erheblicher Dauer im Straßenverkehr.

Vierte Eintragung im Strafregister

Die Einlassungen des Angeklagten und seines Verteidigers seien nicht stichhaltig. Der Angeklagte, der bei einer Zeitarbeitsfirma arbeitet, wurde unter Berücksichtigung seiner schmalen Einkommensverhältnisse wegen Nötigung zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen à 30 Euro verurteilt. Dazu kommt ein Fahrverbot für zwei Monate.

Damit handelt es sich im Übrigen um die vierte Eintragung des Angeklagten im Strafregister. Zuvor gab es im Jugendbereich Verurteilungen wegen gemeinschaftlichen Diebstahls, wegen der Anstiftung zu gemeinschaftlichem Diebstahl und unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.