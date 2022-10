Kürbis-Börek und Kräutertee: Schorndorfer Wochenmarkt am 29.10. wird herbstlich

Der Oktober zeigt sich gerade von seiner goldenen Seite: mit sonnigem Wetter, warmen Temperaturen und bunten Blättern an den Bäumen. Das sonnige Herbstwetter soll noch bis Ende der Woche halten. Passend dazu präsentiert sich der Schorndorfer Wochenmarkt an diesem Samstag, 29. Oktober, von seiner herbstlichen Seite.

Kurz vor Halloween (das in diesem Jahr auf einen Montag fällt) spielt dabei der Kürbis natürlich eine Rolle – und wird laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung bei einem Themenmarkt an vielen Ständen in verschiedenen Sorten und Facetten zu finden sein.

Kürbisschnitzen und Kulinarisches

Ab 10 Uhr gibt es direkt neben der Terrasse des Ama Deli etwa ein Kürbisschnitz-Angebot für Kinder. Das Team von „Komm mit raus“ stellt dazu kostenlos Kürbisse zur Verfügung – solange der Vorrat reicht.

Wer Lust hat auf salzige Kürbis-Olivenöl-Thymian-Böreks und süße Kürbisschnitten wird am Samstag schräg gegenüber am türkischen Feinkoststand der Familie Cataltepe auf dem Oberen Marktplatz fündig.

Ein Kaffee mit Kürbis-Spice?

Für alle die es mögen wird der Kaffee am Samstag übrigens mit Kürbis-Spice serviert. Kathrin Fischer bietet ihn in ihrem Café-Anhänger gegenüber der Redaktion der Schorndorfer Nachrichten am Oberen Marktplatz an.

Auch die heimischen Äpfel sollen an dem Themenmarkt nicht zu kurz kommen. So gibt es für Besucher am Marktstand von Ernst Layer (vor dem Trespazzi) die Möglichkeit, die Sorte von eigenen Äpfeln bestimmen zu lassen.

Kräutertees vom Kneippverein

Bereits ab 8.30 Uhr wird der Kneippverein vor dem Haupteingang des Rathauses zudem Wissenswertes zum Thema „Kräuter - Wohltuendes & Gesundes für die Kalte Jahreszeit“ berichten. Dort gibt es nicht nur einiges über Kräutertees zu erfahren, Besucher können verschiedene Sorten auch direkt probieren.

Und wer Kürbisse nicht zu seinem Lieblingsgemüse zählt, wird in Schorndorf sicher auch fündig. Einfach wie gewohnt Obst, Gemüse, Backwaren oder Fleisch einkaufen können Besucher am Samstag auf dem Wochenmarkt nämlich natürlich auch.