Karin und Martin Drechsler: Schorndorfer Musiklehrer-Ehepaar geht in Ruhestand

Große Pläne haben sie nicht, doch eine lange Liste von Freunden und ehemaligen Kollegen auf der ganzen Welt, die sie alle noch besuchen wollen: Zum Ende des Schuljahrs gehen Karin und Martin Drechsler in Ruhestand. Sie hat sich mit einem Musikfest am Burggymnasium verabschiedet, er beim „We are back“-Konzert des Max-Planck-Gymnasiums in der Künkelinhalle. Beide haben den Musikunterricht an den beiden Schorndorfer Gymnasien maßgeblich geprägt. Doch das Ehepaar hat auch anderswo Spuren hinterlassen.

Vor sechs Jahren sind sie aus Shanghai zurückgekehrt. Dass beide nach dem Auslandsaufenthalt wieder an ihre alten Schulen in Schorndorf zurückkehren konnten, war ein Glücksfall. Wie sie es überhaupt als Glück bezeichnen, einen „so tollen Beruf“ gehabt zu haben: Jeden Tag mit jungen Leuten zusammen zu sein, nah dran am Alltag der Jugendlichen, das hat beide immer fasziniert. Dazu kamen die großen Gestaltungsmöglichkeiten, die guten Rahmenbedingungen und die Freiheiten, die sich für sie in den Fächern Musik und Erdkunde beziehungsweise Biologie eröffneten. „Wir haben nie eine Frustnummer geschoben“, sagt Martin Drechsler und würde, wenn er nicht schon 65 wäre, auch noch weiter unterrichten. Um gemeinsam mit ihrem Mann in Pension gehen zu können, hört Karin Drechsler vier Jahre vor der Zeit auf. Geht’s den beiden doch auch darum, genug Kraft für sportliche Aktivitäten zu haben, außerdem stehen noch ein paar größere Wanderungen und Reisen auf der To-do-Liste.

„Wir haben uns immer auf die Schule konzentriert“

Über musikalische Zukunftsprojekte haben sie sich indes noch keine Gedanken gemacht: Dass sie als Pensionäre einen Laien-Chor oder ein Orchester leiten, das können sie sich nicht vorstellen, sie gehen lieber weiterhin selbst nach Stuttgart ins Konzert oder die Oper. „Wir haben uns immer auf die Schule konzentriert“, sagt Karin Drechsler, die am Burggymnasium von 1999 bis 2010 und nach der Rückkehr aus China von 2016 an das Schulorchester geleitet und etliche Sommer- und Weihnachtskonzerte auf die Beine gestellt hat.

Und Martin Drechsler ist Mr. Big Band: Schon während seines Lehramtsstudiums in Stuttgart war er Mitglied der Hochschul-Big-Band. In seinen ersten Jahren am Otto-Hahn-Gymnasium in Ludwigsburg hat er mit der Crazy-Rooster-Band seine erste Big Band gegründet, zwei CDs mit den Schülerinnen und Schülern eingespielt und Konzertreisen nach Frankreich, Kanada und in die USA unternommen. Auf der Bundesschulmusik-Woche 1990 in Lübeck hat er seine Frau kennengelernt. Karin Drechsler, aufgewachsen in Darmstadt, war damals noch Lehrerin in Landau in der Pfalz. Später unterrichtete sie am Dillmann-Gymnasium Stuttgart.

Nach der Hochzeit 1994 folgte der erste gemeinsame Auslandsaufenthalt an der Deutschen Schule in Tokyo. Dort sind 1995 und 1996 auch die beiden Töchter zur Welt gekommen. Auch in Japan war das Ehepaar musikalisch aktiv – mit Schulkonzerten, in Orchester, Chor und Band. Karin Drechsler hat sogar vier Jahre lang die „Kantorei Tokyo“ geleitet, den deutschsprachigen Chor der evangelischen Kirchengemeinde.

1998 kam die Familie dann nach Schorndorf. Martin Drechsler unterrichtete am Max-Planck-Gymnasium Musik und Geografie – und landete mit Monika Burr, Frank Dürr und Heidi Lutz in einem harmonischen Musiklehrer-Team. Hier gründete er auch die MPG Big Band, es folgten Konzertreisen nach Chelmsford/England und Tulle/Frankreich, viermal ging’s in die USA. Insgesamt drei CDs hat Drechsler mit den Schülerinnen und Schülern eingespielt. In der Reihe „MPG-Big-Band meets ..." hat er Musiker-Größen wie Wolfgang Dauner und Chris Thompson an die Schule geholt. Dass Frank Kroll ausgerechnet 2010 sein Referendariat beendet hat und als Nachfolger für die Leitung der MPG Big Band bereitstand – auch das war großes Glück.

Eine Vielzahl an Konzerten auch an der Deutschen Schule in Shanghai

Familie Drechsler wagte damals Auslands-Aufenthalt Nummer zwei. Gemeinsam mit den zwölf- und 14-jährigen Töchtern ging’s an die Deutsche Schule nach Shanghai. Auch dort haben Karin und Martin Drechsler – gemeinsam mit den Kollegen der Französischen Schule – als Musiklehrer eine Vielzahl an Konzerten organisiert, sich in Orchester, Chor der Oberstufe und die Big Band engagiert.

Und obwohl es nicht so einfach war, nach den Jahren im Ausland von der Mega-Stadt Shanghai in das Einfamilienhaus nach Urbach zurückzukehren, und sich an manche Freundschaften nicht mehr anknüpfen ließ, an den Schulen ging es musikalisch weiter: Zurück am MPG gründete Martin Drechsler die Midi-Big-Band, und sorgte damit für eine kontinuierliche Aufbauarbeit – von den Youngsters in der Unterstufe bis zu den Großen in der Big-Band. Es gab wieder Konzertreisen in die USA, eine neue musikalische Partnerschaft mit einer Schule in Mailand. Auch Karin Drechsler setzte die Orchesterarbeit am Burggymnasium fort.

Doch dann kam Corona. Dass Musik nicht versetzungsrelevant ist und nicht mal zu den systemrelevanten Fächern gehörte, „das war eine bittere Erfahrung“. Seit Beginn der Pandemie blickt das Ehepaar auch mit gemischten Gefühlen auf Shanghai. Dort, sagen beide, haben sie „rosige Zeiten“ erlebt in einem „internationalen El Dorado“. Von dem restriktiven System haben sie, trotz aller kritischen Blicke, an der Deutschen Schule nicht viel mitbekommen. Doch die Chinesen, von denen hierzulande ein eher negatives Bild gezeichnet wird, haben sie auch auf ihren Reisen als sehr lustige, entspannte, spontane und hilfsbereite, aber auch als sehr strebsame Menschen kennengelernt. „Das war eine große Bereicherung“, sagt Martin Drechsler – und muss doch einräumen: Obwohl die ganze Familie Chinesisch gelernt hat – und die beiden Töchter, die jetzt in Kassel studieren, es auch gut können –, wirklich tief konnten sie in die Kultur nicht eindringen.