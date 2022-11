Kaufhaus Bantel in Schorndorf: Optimistisch trotz Krisen und Belastungen

Rolltreppen gehören zu Kaufhäusern genauso untrennbar dazu wie Ladenkassen. Doch sie schlucken jede Menge Strom. Claudia Maurer-Bantel und Christina Bantel-Wild kennen Kollegen, die die Rolltreppen in ihren Häusern abstellen, um teuren Strom zu sparen. Für die beiden Geschäftsführerinnen im Kaufhaus Bantel ist dies keine Option. Warum sie trotz des allgemeinen Krisenmodus vorsichtig optimistisch in den Herbst und Winter starten – und was aus ihrer Sicht dem Standort Schorndorf aber richtig schaden würde.

Im Kaufhaus Bantel wird mit Öl geheizt

Einer Umfrage des Handelsverbands Baden-Württemberg zufolge sind die Energiekosten bei Händlern und Händlerinnen in diesem Jahr um durchschnittlich 138 Prozent in die Höhe geschossen. Händler, die aktuell neue Strom- oder Gasverträge abschließen wollen, finden oft keine Anbieter mehr, und falls doch, dann nur zu horrenden Preisen. Im Kaufhaus Bantel wird indes mit Öl geheizt, und noch sind die Öltanks gut gefüllt. „Wir haben letztes Jahr Öl gekauft und deshalb noch eine Schonfrist“, sagt Claudia Maurer-Bantel. Mittelfristig soll die Ölheizung ersetzt, unter anderem eine PV-Anlage installiert werden. Was ihnen schon jetzt zugutekommt: Das Kaufhaus wurde in den vergangenen Jahren sukzessive saniert. „Wir haben eine ganz neue Beleuchtung und Elektrik im Haus“, sagt Christina Bantel-Wild. Die Umstellung auf LED mache sich nun bezahlt.

Aber auch die Rolltreppen kosten Strom. Anders als manche Kollegen, mit denen sie im Austausch sind, können sich die Bantel-Geschäftsführerinnen indes nicht vorstellen, auf den Ausschaltknopf zu drücken. „Wir haben Menschen mit Gehbehinderungen“, erinnert Claudia Maurer-Bantel. Und ob die Kunden bis in den zweiten Stock laufen würden, sei die Frage. So laufen die Rolltreppen weiter – wie auch der gläserne Aufzug, der 1989 eingebaut wurde. Dass ins Kaufhaus immer wieder investiert wurde, ist aus Sicht der Schwestern ein Teil des Erfolgs: Als Familienunternehmen hätten sie ein besonderes Interesse, dass es stetig weitergeht. „Wir investieren - auch für die Stadt“, sagt Christina Bantel-Wild, überzeugt davon, dass sie als mittelständische Einzelhändler eine Zukunft haben. Vom Standort Schorndorf ist auch ihre Schwester Claudia überzeugt, die sich im Vorstand des Stadtmarketingvereins Schorndorf Centro engagiert. Schorndorf habe eine tolle Struktur, sagt sie. Die kleinen Händler könnten sich an neue Situationen anpassen und schnell handeln. Außerdem: „Auch Fielmann würde sich hier nicht niederlassen, wenn er keine Zukunft sehen würde.“

Energiekosten und Lieferengpässe

Fakt ist aber auch: Die hohen Energiekosten treffen den Einzelhandel empfindlich, und Personalnot und Lieferengpässe machen vielen Ladeninhabern das Leben schwer. Letzteres haben die beiden Bantel-Geschäftsführerinnen mit Weitblick umschifft. Aktuell können sie zufrieden auf ein gefülltes Lager schauen, nachdem sie viel auf Vorrat gekauft haben. Dazu, sagt Christina Bantel-Wild, gehörten neben ausreichend großen Lagerräumen die notwendigen Mittel, aber auch Entscheidungsfreude und eine Portion Optimismus. All das zahlt sich offenbar aus. Schon vor einem Jahr wurden bei Bantel Kaschmirpullover geordert, derzeit werden die Pullis fürs kommende Jahr bestellt. „Weil wir so früh bestellen, hat der Lieferant Flexibilität beim Transport“, erklärt sie. „Und wir bekommen denselben Preis.“

Ladenöffnungszeiten - eine Herausforderung

Ebenfalls langfristig ist die Strategie gegen den Fachkräftemangel, wo Bantel auf die Ausbildung im eigenen Haus setzt. Viele, die bei ihnen gelernt hätten, blieben dem Haus lange treu, versichern die Geschäftsführerinnen. Gleichwohl hätten auch sie neun Monate lang eine Fachkraft für die Schreibwarenabteilung suchen müssen, sagt Claudia Maurer-Bantel. Und auch Krankheitsausfälle – nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen Infektionen und Grippe – machten vielen Ladeninhabern zu schaffen: „Sechs Tage zu öffnen“, weiß sie, „ist für viele eine Herausforderung.“

Wichtige Erfahrungen aus der Corona-Krise

Dass die beiden trotzdem „vorsichtig optimistisch“ sind, das hat mit ihren Erfahrungen in der Corona-Krise zu tun. „Wir waren sehr verunsichert“, erzählt Christina Bantel-Wild. Aber die Kunden hätten dem Kaufhaus die Treue gehalten. „Schließung ... das war krass.“ Gemerkt hätten sie in der Krise aber auch, dass sie reagieren konnten.

Der Archivplatz ohne Parkplätze?

Eins darf aus Sicht der Geschäftsführerinnen aber gar nicht passieren: eine Erhöhung der Parkgebühren. Die Kunden seien bei diesem Thema sensibel, betont Claudia Maurer-Bantel. Zwar habe sie Verständnis für die schwierige Haushaltslage der Stadt. Die Gebühren dürften aber nicht erhöht werden, wenn man gleichzeitig über Kundenfrequenz nachdenke. Bei Bantel, das selbst ein Parkhaus und einen öffentlichen Parkplatz unterhält, werde nicht an Erhöhungen gedacht. Dort liegt die Gebühr bei einem Euro in der Stunde. Für die Entwicklung der Innenstadt drängt Claudia Maurer-Bantel auf ein ganzheitliches Konzept. Vorstellen könne sie sich die Umgestaltung des Unteren Marktplatzes. „Der Archivplatz ohne Parkplätze wäre aber ein Problem für uns.“