Kaum fertig, schon wieder beschmiert: Ehrenamtlich sanierte Bänke in Miedelsbach

Viele Miedelsbacher sind verärgert. Eben erst haben sechs rührige Ehrenamtliche im Flecken die in die Jahre gekommenen Sitzbänke saniert, da sind die ersten schon wieder von Unbekannten verschmiert worden.

400 Arbeitsstunden bereits investiert

Wenn auch die Verschmierungen nicht sehr groß sind, stößt es den freiwilligen Mitgliedern der Arbeitsgruppe Bänke doch sehr sauer auf. Immerhin wurden in 400 Arbeitsstunden 17 Sitzbänke in und um Miedelsbach gerichtet. Zwei weitere Sitzbänke stehen noch aus.

Das Material von insgesamt 82 Holzbalken und diversen Schrauben war von der Stadt Schorndorf zur Verfügung gestellt worden. Restliches Material wie Farbe aber auch Splitt oder Beton waren vom Ortschaftsrat Miedelsbach übernommen worden.

Noch stehen nicht alle sanierten Bänke

Zunächst mussten die Holzbalken geschliffen und mit Farbe behandelt werden, bevor es an den Einbau ging. Einige der Sitzbänke mussten zuerst noch aufgerichtet werden. Leider wurden nun eben mindestens zwei der gerichteten Sitzbänke schon wieder mit Farbe verschmiert.

Seniorengemeinschaft Miedelsbach packt an

Wie es überhaupt zur Bank-Sanierungs-Aktion kam? In den Jahren 2018/2019 war Hartmut Kreßler als Mitglied des Ortschaftsrates Ansprechpartner für das Seniorenforum. Im Seniorenforum ging es immer wieder um Stadtentwicklung, jedoch nur in der Kernstadt, nicht jedoch in den Stadtteilen. Dies war für Kreßler Anlass genug, etwas zu verändern. Es entstand die Seniorengemeinschaft Miedelsbach, der Vertreter der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde wie auch des Seniorenwanderclubs angehören.

Sechs Sitzbank-Sanierer

Aus diesem Kreis heraus hat Hartmut Kreßler verschiedene Personen angesprochen, um die maroden, in die Jahre gekommenen Sitzbänke, zu sanieren. Er konnte insgesamt sechs rührige Männer finden, die sich der Sanierung der Sitzbänke angenommen haben. Neben Hartmut Kreßler haben die Herren Bernhard Nadler, Erich Schulz, Dieter Riedel, Manfred Scheurer, Jürgen Rentke und Burkhard Weiß die angefallenen Arbeiten ausgeführt.

Durch Corona hatte sich der Beginn der Arbeiten leider bis ins Jahr 2022 verschoben.

Neue Ideen gibt es auch schon

Ein weiteres Ziel der Arbeitsgruppe „Bänke“ ist die Errichtung einer Boulebahn in der Nähe der Ortsmitte. Hierzu finden gerade Abstimmungen mit den entsprechenden Fachbereichen der Stadt Schorndorf statt.