Kaum Grippefälle, aber viele Erkältungen: Schorndorfer Ärzte zur Krankheitswelle

„Die Erkältungen sind schwerer als vor drei Jahren. Das ist der Isolation geschuldet, da man relativ wenig Kontakt hatte“, sagt Dr. Michael Hagen. In seiner Schorndorfer Praxis erlebt er täglich Patienten, die zwar negativ getestet sind, aber dafür eine Erkältung haben, „die doch mit Fieber einhergeht“. Viele seien „normal erkältet, also haben Infekte, einige auch Corona“, obwohl sie mehrfach geimpft seien. Die meisten seien zwei-, drei- und sogar vierfach geimpft, aber haben dafür milde Symptome. 60 Prozent der Abstriche, die am Tag in Hagens Praxis gemacht werden, seien positiv. „Wichtig wäre es bei einem positiven Schnelltest, diesen durch einen PCR-Test bestätigen zu lassen und in Quarantäne zu gehen.“ Um sich selbst und andere zu schützen, sollte man ausreichend trinken, aber gegen einen Virusinfekt könne man nicht viel machen.

„Die meisten Infekte sind innerhalb einer Woche weg“

Sollte es zu einer Erkrankung kommen, sei es wichtig, auf die eigene Selbsteinschätzung zu hören, sagt der Mediziner: „Wenn man sich richtig krank fühlt, dann muss man Kontakt zu einem Arzt aufnehmen.“ Der Hausarzt berichtet, dass Erkältungskrankheiten jedoch am häufigsten vorkommen, gefolgt von Magen-Darm-Infekten. „Die meisten Infekte sind innerhalb einer Woche weg, sie sind aber genauso ansteckend wie die echte Grippe.“

Magen-Darm-Infekte kommen auch vermehrt in der Praxis von Dr. Andreas Balthasar vor. „Es tauchen etwas mehr Magen-Darm-Infekte in Zusammenhang mit Corona auf. Die Betroffenen spüren Begleitsymptomatik wie Übelkeit und Brechreiz, aber auch Durchfall. Sie sind dann auch drei bis fünf Tage krankgeschrieben.“ Der Großteil seien aber aktive Corona-Fälle und andere Virusinfekte wie Husten und Schnupfen. Am Tag habe der Mediziner rund 20 Patienten mit grippalen Infekten, drei Viertel davon seien mit Corona infiziert. Häufig vorkommende Symptome seien „Fieber und kognitive Schwäche, es ist sehr schwierig zu differenzieren“, so der Arzt. In der Regel reiche bei banalen Infekten für eine Woche eine Krankschreibung bei unkomplizierten Verläufen aus.

Symptome überschneiden sich oft

Bei Hausarzt Jörg Finkenthei sieht das nicht viel anders aus. „Wir haben sehr viele, die krank sind. Die meisten haben virale und grippale Infektionen.“ Es sei jedoch schwer zu sagen, „was man genau hat“. Die Symptome überschneiden sich oft. Im Falle einer grippalen Infektion sollte man Familienangehörige schützen und zu Hause die Maske tragen, so der Hausarzt.

Er rät den Patienten, zu Hause einen Schnelltest zu machen: „Zur Bestätigung kann man dann in die Praxis kommen und einen PCR-Test machen.“ Zwischen 80 und 100 Patienten suchen seine Praxis täglich auf. „Die meisten sind geimpft, sowohl drei- als auch vierfach.“ Bei einer Corona-Infektion seien häufige Symptome Halsschmerzen, Husten und Schnupfen, vor allem aber Kopfschmerzen.

Maske tragen und impfen lassen

Laut Hausarzt Klaus Mannschreck kommen neben den banalen Virusinfektionen und Covid-19 auch gelegentlich Schleimhautbefall und Grippe vor. „Es ist entweder ein banales Virus oder Covid-19. Ich würde sagen, Grippe einmal oder zweimal.“ Am Tag werden in seiner Praxis zwischen 15 und 20 Patienten positiv getestet, manchmal können es sogar bis zu 30 Infektionen sein.

Dr. Klaus Mannschreck sagt, um sich und andere zu schützen, sollten die Leute in geschlossenen Räumen eine Maske tragen und sich impfen lassen, „mehr können sie nicht machen“.