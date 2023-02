Kebab-Häuser unter Druck: Das kostet der Döner in Schorndorf

Um die Mittagszeit reichen die Schlangen vor den Dönertheken oft bis vor die Tür. Der erste Weg in der Mittagspause führt bei vielen Schorndorfer Schülerinnen, Schülern, Mitarbeitern aus den Büros und Passanten zum Kebabhaus ihres Vertrauens. Dönerläden sind aus den Innenstädten kaum mehr wegzudenken. Mit steigenden Kosten für Lebensmittel und Energie müssen jedoch auch die Dönerpreise angepasst werden. Die Inhaber sehen darin eine Bedrohung für ihr Geschäft.

Bei den Preisen sind sich die Läden in der Innenstadt einig

Alle Dönerläden in der Schorndorfer Innenstadt sind sich beim Preis für einen klassischen Döner einig. Dieser wird hier überall für sechs Euro angeboten, ein vegetarischer Kebab kostet oft einen Euro weniger. Im Industriegebiet ist der Preis noch etwas höher, bei „Akdeniz Döner“ in der Heinkelstraße 27 kostet der Döner 6,50 Euro. Noch vor einigen Monaten lag der Preis bei den meisten Kebabhäusern darunter, doch steigende Kosten für Lebensmittel und Energie haben sich für die Betreiber bemerkbar gemacht: „Vor etwa einem Jahr mussten wir den Preis von fünf auf sechs Euro erhöhen“, sagt Hakan Yildirim, der Inhaber des „Träuble Kebaphaus“ in der Kirchgasse 6.

Auch die Kunden müssen mehr auf ihr Geld achten

Selbst sechs Euro seien eigentlich zu wenig und kaum noch rentabel, doch er traue sich nicht, den Preis weiter anzuheben. „Schon bei 50 Cent oder einem Euro mehr merkt man deutlich, dass weniger Kunden kommen.“ Wegen seiner Strom- und Gasrechnung, die sich im letzten Jahr verdoppelt habe, und einem Preisanstieg von 30 bis 40 Prozent für die Beschaffung von Zutaten und Arbeitsmaterialien wisse er aber nicht, wie lange er so noch weitermachen könne.

Auch könne er nie sicher sein, ob er seine Ware am nächsten Tag noch zum selben Preis erhalten kann. „Die Einkaufspreise ändern sich wöchentlich und es gibt oft Lieferprobleme“, sagt er. So sei es unmöglich, abzuschätzen, wie sich die Kosten in naher Zukunft entwickeln und wie lange der Preisanstieg noch dauern werde. Er habe allerdings Verständnis, dass seine Kunden momentan ebenfalls mehr auf ihr Geld achten müssen. „Früher haben viele nicht über den Preis nachgedacht, jetzt müssen sie rechnen und zweimal überlegen.“, so Yildirim. Insbesondere der Andrang an Schülerinnen und Schülern in der Mittagspause habe deshalb deutlich abgenommen.

Das berichtet auch Mehmet Uçar, der im „Marktplatz Kebap“ am Marktplatz 17 hinter der Theke steht. Seit einigen Wochen könne er beobachten, dass immer weniger Kundschaft in den Dönerladen komme. Er ist sich allerdings nicht sicher, ob der Preis von sechs Euro daran schuld ist: Auch die aktuelle Volksbank-Baustelle nebenan halte Kunden fern, ist er überzeugt, zudem laufe das Geschäft im Winter grundsätzlich schlechter als im Sommer. Dennoch könne er sich vorstellen, dass die Kunden wegen der Inflation nun mehr auf ihre Ausgaben achten und vom Preis abgeschreckt werden.

Vor fünf Jahren kostete er noch 4,50 Euro

Bei „Akdeniz Döner“ sah man sich sogar gezwungen, den Preis auf 6,50 Euro anzuheben. „Als wir vor fünf Jahren aufgemacht haben, konnten wir unseren Döner noch für 4,50 Euro anbieten, während der Pandemie mussten wir den Preis dann um einen Euro erhöhen“, erinnert sich der Inhaber Hakan Kocaman. Doch auch das habe sich wegen teurer gewordener Lebensmittel irgendwann nicht mehr gerechnet, sagt er. Besonders stark betroffen seien Milchprodukte, für die er mittlerweile das Doppelte bezahle.

Ein Grund sind die Energiekosten

Ähnlich sieht es bei „King Kebap“, Neue Straße 14, aus. Auch hier berichtet der Inhaber, der Döner habe sich noch vor vier bis fünf Monaten für fünf Euro anbieten lassen, dann habe sich jedoch die Inflation bemerkbar gemacht, so dass er auf sechs Euro erhöhen musste. Der Großteil der Preiserhöhung gehe auch bei ihm auf gestiegene Energiekosten zurück, doch auch seine Zutaten seien erheblich teurer geworden. Einen Rückgang der Kundschaft beobachte er ebenfalls.

Die Inhaber der Schorndorfer Dönerläden sind sich nicht nur einig, was den Preis betrifft, sie alle teilen auch die Sorge, wohin sich die Preise in Zukunft entwickeln werden. „Wer weiß, vielleicht muss der Laden in ein paar Monaten schließen“, so Mehmet Uçar vom „Marktplatz Kebap“. „Wir haben natürlich auch Angst“, sagt Hakan Yildirim. Er traue sich nicht, den Preis für einen Döner auf sieben Euro zu erhöhen, sehe aber keine andere Möglichkeit, wenn sich seine Ausgaben weiter so entwickeln wie derzeit.

Um möglichst wenige Kundinnen und Kunden zu verlieren, haben sich die Schorndorfer Dönerläden verschiedene Angebote einfallen lassen. Im „Träuble Kebaphaus“ wird jeder Donnerstag zum „Dönerstag“, an dem der Döner für fünf Euro erhältlich ist. Derselbe Preis gilt hier dauerhaft für die vegetarische Variante, genau wie im „Kent Kebaphaus“ in der Vorstadtstraße 16. Bei „King Kebap“ gibt es außerdem ein Angebot für Schüler, die hier nach wie vor nur fünf Euro bezahlen müssen.