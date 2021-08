Pflege- und Seniorenheime spielen bei der Pandemiebekämpfung weiterhin eine wichtige Rolle. Nach einigen ruhigeren Monaten, in denen wenige Coronafälle auftraten und fleißig durchgeimpft wurde, rücken sie nun wieder verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit. Denn Impfdurchbrüche könnten gerade in diesen Einrichtungen gravierende gesundheitliche Folgen haben. In Schorndorfer Pflegeheimen sind bislang keine Fälle bekannt. Das bestätigen das Haus Edelberg, die Einrichtungen Karlsstift und