Keine Kinderrennbahn am Unteren Marktplatz in Schorndorf: Was kommt stattdessen?

Die vergangenen zwei Jahre war sie ein Hingucker und hat besonders bei Kindern für freudigen Spaß gesorgt: die Kinderrennbahn auf dem Unteren Marktplatz in Schorndorf. Im Juni 2021 war der Parcours das erste Mal ergänzend zur Aktion „Schorndorf spielt“ aufgebaut worden (wir berichteten).

In Zusammenarbeit mit dem Daimler-Museum und dem Naturkinderladen wurde eine kleine Flotte Daimler-Flitzer (Bobbycars) zur Verfügung gestellt, die im mittlerweile geschlossenen Naturkinderladen „Liebevoll“ direkt gegenüber der Bahn ausgeliehen werden konnten. Innerhalb der Bahn um das Sitzrondell wurde zudem noch Sand aufgeschüttet, damit die Kinder auch sandeln konnten. 2022 hatte die Kinderrennbahn sogar einen neuen Anstrich bekommen – in leuchtend bunten Farben.

Und ab wann dürfen die Kinder in diesem Sommer um die kleinen Kurven sausen? Die für Kids traurige Nachricht: gar nicht. Auf dieses Vergnügen müssen die Kinder nämlich in diesem Jahr verzichten. Aufgrund der Baustelle am Unteren Marktplatz (bis Ende 2024 entsteht am Unteren Marktplatz 19 ein neues Gebäude mit insgesamt 443 Quadratmeter Fläche) bleibt die Kinderrennbahn eingelagert.

Statt Kinderrennbahn Strand- und Urlaubsfeeling in der Stadt?

Lars Scheel, Leiter des Eigenbetriebs Tourismus und Citymanagement, hat aber eine Alternative im Kopf, die Vergnügen für Klein und Groß bieten soll: „Wenn alles klappt, wie wir uns das vorstellen, wird es dieses Jahr nach der SchoWo für mindestens sechs bis sieben Wochen einen Stadtstrand am Oberen Marktplatz geben. Wir sorgen mit Sonnensegeln, Schirmen, Liegestühlen und vielem mehr für Schatten, Strandfeeling und Aufenthaltsqualität und schaffen damit (nicht nur) für die Kleinen eine tolle Alternative zur Rennbahn.“

Die Schorndorferinnen und Schorndorfer dürfen also gespannt sein, welch Sommer- und Urlaubsfeeling in der Stadt herrschen wird.