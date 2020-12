Weihnachtswelt, Weihnachtsmütze, Weihnachtsbummel: In diesem Jahr gestalten sich die adventlichen Freuden in der Daimler-Stadt anders als gewohnt. Doch wenn sich auch einiges ändert: Zumindest das Wunschbuch behält weiterhin seinen Platz auf dem Marktplatz. Allerdings, Corona geschuldet, nicht in der bisherigen Papierform, verrät Ideengeber und Organisator Waldemar Junt, der frühere Schorndorfer Dekan. So ist an der Stelle, wo sonst geschrieben und geblättert werden konnte, in der bekannten