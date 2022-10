Kinderärztin radelt für Spenden an Schorndorfer Stiftung durch Deutschland

Kleine Schulen auf dem Land können in Afrika ein Mittel gegen Armut und für mehr Bildung sein. Sogenannte Microschools sind auch ein persönliches Anliegen der 76-jährigen Botschafterin Dr. Marta Binder. Seit einigen Jahren radelt die ehemalige Kinderärztin aus Warendorf quer durch Deutschland, um private Schulen im ländlichen Afrika zu unterstützen. Seit 2010 haben in Microschools mehr als 200 000 Kinder eine gute Schulbildung erhalten. Mit dem Jan Binder Award fördert sie zu Ehren ihres in Ghana verstorbenen Sohnes Schulen, die sich auch für Hygiene und Umwelt besonders engagieren.

Auf der Aktion „Radeln für Schulkinder in Afrika“ hat Dr. Marta Binder bei 36 000 Kilometern und knapp 300 000 Euro gesammelten Spenden in Schorndorf bei der Stiftung Opportunity International Deutschland Station gemacht. Die Schorndorfer Stiftung wurde 1996 vom Unternehmer und Ehrenvorsitzenden, Karl Schock, gegründet. „OID hat zusammen mit ihren Partnern vor Ort vielen Tausend Menschen aus der Armut und mit Microschools und Ausbildungsprogrammen zu Bildung und Ausbildung verholfen, dafür sind wir sehr stolz und dankbar“ sagt Christoph Maurer, seit 25 Jahren Stiftungsrat.

Den Erdumfang von 40 075 Kilometern will Marta Binder im kommenden Jahr erradelt haben. Dazu wünscht ihr der Stiftungsrat Gesundheit und weiterhin viele Unterstützer. Näheres zur Stiftung OID, dem Wirkungsbericht und Microschools unter www.oid.org.