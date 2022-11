Kinderbibeltage in Schorndorf: Theater in den Herbstferien

Die drei evangelischen Kirchengemeinden organisieren seit zehn Jahren zusammen mit dem CVJM Schorndorf die Kinderbibeltage für Erst- bis Fünftklässler. Zu Beginn nahmen 35 Kinder teil, heute schaffen die Räumlichkeiten in dem Martin-Luther-Gemeindehaus Platz für 120 Interessierte. Durch die positive Mundpropaganda der Schülerinnen und Schüler hätten die Bibeltage über die Jahre an Beliebtheit gewonnen, so Leiterin Simone Hauber. Neben ihr und Ulrike Sailer beteiligen sich auch Anne Härer, Vanessa Gunesch und Jugendreferent Stefan Lutz ehrenamtlich an der Umsetzung dieser Projekttage.

Kinder von den ersten bis zu den fünften Klassen bekommen in den Herbstferien die Möglichkeit, an den Kinderbibeltagen teilzunehmen. „Es ist cool, viele neue Gesichter kennenzulernen“, meint Louise aus der 6 e. Sie ist schon seit der ersten Klasse mit von der Partie und wirkt nun als Minihelferin mit. Minihelfer aus den sechsten Klassen werden im Theater eingesetzt und können als Akteure die Spiele für die jüngeren vorbereiten. So meint Louise: „Früher hatte man den großen Wunsch, im Theater zu arbeiten, und jetzt geht er langsam in Erfüllung.“ Die Kulissen für Theaterstücke wie die Geschichte „Mit Cleverus auf Spurensuche“ bauen die Siebt- bis Zwölftklässler auf.

In Workshops lernen sie zudem, wie sie die Kleingruppen, in die die Kinder aufgeteilt werden, betreuen können. Aus der neunten und zehnten Klasse sind Jakob und Nils als Technikteam dieses Jahr mit dabei. Ihr technisches Fachwissen haben sie sich in der Technik-AG angeeignet. Was gefällt den Jugendlichen an ihrer Arbeit? „Mir gefällt das Gefühl, dass ich die Musik kontrollieren kann“, meint Nils aus der zehnten Klasse. Jakob hingegen sagt: „Es ist viel spontaner als sonst. Es hat keinen Ablauf wie bei einem Konzert.“ Sie waren ebenfalls schon seit klein auf Teil des Projektes und haben sogar schon als Minihelfer mitgearbeitet. „Ich habe gelernt, wie man Verantwortung übernimmt und dass man davor nicht zurückschrecken soll“, sagt Jakob.

Über das Engagement freuen sich vor allem die Leiterinnen: „Sie stehen in den Ferien freiwillig um acht Uhr auf“, meint Ulrike Sailer. Für sie sei es faszinierend, dass alle da sind und sich tatkräftig einbringen.

In dem dreitägigen Projekt werden den Kindern verschiedene Aktivitäten geboten, von spielerischen Theaterstücken bis hin zu Workshops und Rollenspielen. Die Workshops und das Theater leitet Jugendreferent Stefan Lutz. Zusammen mit den Siebt- bis Zwölftklässlern werden fiktive Geschichten ausgeklügelt und die Kulissen aufbereitet. Inspiriert werden die Handlungen der Erzählungen von religiösen Ereignissen, wie beispielsweise der Geschichte von Silas und Paulus. Sailer sagt: „Die Kinderbibeltage laden sie ein, über ihr Leben und Gott zu lernen. Sie sehen, dass man nicht allein durchs Leben gehen muss.“

Zu diesem Projekt seien Kinder aus allen Schulen und „aus ganz unterschiedlichen Prägungen“ eingeladen, sagt Anne Härer. Auch vom SOS-Kinderdorf nehmen sechs Kinder diese Woche teil. Das Besondere an dieser Erfahrung sei es, dass „es ein leistungsfreier Raum ist, anders als in der Schule“, meint Hauber.

Das Highlight der Kinderbibeltage ist die sogenannte Kinderstadt. Die Helfer bauen dafür 20 verschiedene Stationen auf. Diese Stationen repräsentieren Geschäfte wie eine Bäckerei, einen Friseursalon oder auch ein Kino. Jedes Kind bekommt fiktives Geld in Form von drei Bonbons. Mit diesen Süßigkeiten kann es bei einem Waffelstand beispielsweise einkaufen. „Sollte das Kind keine Bonbons mehr übrig haben, dann kann es zum fiktiven Arbeitsamt“, erzählt Simone Hauber.

Neben dem Stadtspiel finden die Kinder auch an der Darbietung der beiden Affen „Kiki und Koko“ Gefallen. Auf der Bühne geben die beiden Akteure Schritte vor und die Kinder tanzen mit. Hauber sagt dazu: „Hier darf jeder sein, wie er ist. Es macht Spaß.“