Coronabedingt waren die Zeltlager, die normalerweise jeweils zehn Tage dauern und in Weissach-Flacht (bei Leonberg) stattfinden, in der gewohnten Form nicht möglich. Deshalb hat das Evangelische Jugendwerk (EJW) Bezirk Schorndorf in den ersten beiden Sommerferienwochen eine Tagesbetreuung für Jungs und Mädchen im Alter von neun bis 13 Jahren angeboten. Um den Kindern dennoch etwas Abwechslung bieten zu können, wurden sämtliche Corona-Verordnungen gelesen und auf Möglichkeiten für ein