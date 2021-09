Eltern sollen vom 1. Januar an tiefer in die Tasche greifen. Die Stadtverwaltung hat im Verwaltungsausschuss des Gemeinderats einen Entwurf vorgelegt, wonach die Gebühren für alle Familien steigen sollen und nun auch Familien für vierte und mehr Kinder zur Kasse gebeten werden. Letzteres war ein Antrag der SPD-Fraktion, die den Vorschlag als Sparmaßnahme in der Haushaltsstrukturkommission eingebracht hatte. Einzig die AfD-Fraktion war dagegen, scheiterte mit ihrem Antrag aber an der Mehrheit