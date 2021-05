Kindergartenkinder nach Brand in neuen Einrichtungen

Schorndorf (dpa/lsw) - Nach dem verheerenden Brand in einem Kindergarten in Schorndorf haben die Kleinen bald wieder einen festen Ort zum Spielen. Ab dem 7. Juni soll der Betrieb des Kindergartens am Wasserturm durch Umzüge in andere Einrichtungen wieder möglich sein, wie aus einer Pressemitteilung des Betreibers, dem Verein SOS-Kinderdorf e.V. hervorgeht. Die Krippenkinder werden demnach in anderen Einrichtungen in Schorndorf-Oberberken (Rems-Murr-Kreis) untergebracht.

Ein Kind und ein Jugendlicher stehen laut Polizei weiter in Verdacht, das Gebäude versehentlich in Brand gesetzt zu haben. Bei dem Feuer Mitte Mai entstand laut Polizei ein Millionenschaden. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte.

