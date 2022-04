Kirsten Katz (Grüne) fordert Fahrradverbot in der Fußgängerzone Schorndorf

Mehr Menschen aufs Fahrrad zu bringen, das ist angesichts der ehrgeizigen Klimaziele erklärtes Ziel der Stadt Schorndorf. Doch der Verkehrsraum ist begrenzt: Immer öfter kommt es deshalb zu Konflikten zwischen den Parteien auf der Straße. Radfahrer fühlen sich von Autofahrern abgedrängt, Fußgänger klagen über rücksichtslose und aggressive Radfahrer auf Gehwegen und in Fußgängerzonen. Letzteres kennt auch Grünen-Stadträtin Kirsten Katz. Im Verkehrsbeirat forderte sie deshalb jüngst, dass Radfahrer in Fußgängerbereichen grundsätzlich absteigen sollen. „Ich weiß, dass ich mich damit unbeliebt mache“, sagte sie. „Aber ich denke auch das Unmögliche.“

Radfahrer müssen in der Fußgängerzone nicht absteigen

Unter den vielen Fahrradfahrern sind sie eine Minderheit, ärgerlich sind sie gleichwohl: Radfahrer, die sich zwischen den Kunden auf dem Wochenmarkt durchschlängeln; Radfahrer, die auf freie Fahrt vertrauend durch die Fußgängerzonen rasen oder Geh- und Radwege forsch für sich allein beanspruchen. Erlaubt ist das Radfahren in der Fußgängerzone in Schorndorf durchaus: Grundsätzlich sei in Fußgängerzonen das Fahrradfahren zwar verboten, außer, es wird explizit über eine „Radfahrer frei“-Beschilderung erlaubt, teilt die Stadt auf Anfrage mit.

Und: „Eine solche Beschilderung ist in der Fußgängerzone in Schorndorf vorhanden, daher müssen Radfahrerinnen und Radfahrer nicht absteigen.“ Radfahrende müssten aber immer Rücksicht auf den Fußverkehr nehmen. Absteigen müssen die Radler während der Marktzeiten: Da ist das Fahren mit Fahrzeugen aller Art auf dem Marktplatz verboten. Gefährden Radfahrende Fußgänger in einer Fußgängerzone mit zugelassenem Radverkehr, droht ihnen ein Bußgeld in Höhe von 20 Euro.

Ungeachtet dessen konstatiert Kirsten Katz in der Fußgängerzone bei Radfahrern immer wieder „überhöhtes Tempo, Rücksichtslosigkeit und Kurvenschneiden“ und viel zu kleine Abstände zu den Fußgängern. Manche Radler hat sie schon auf deren rasanten Fahrstil angesprochen und dabei meist wenig Verständnis geerntet. Wobei sie ältere Radfahrer und Radfahrerinnen aus Rücksichtnahme gar nicht erst zur Rede stellt: Die seien, sagt sie, meist mit ihren E-Bikes beschäftigt und in Sorge, dass sie überhaupt auf dem Fahrrad bleiben.

Was sie stört: Radfahren sei mittlerweile ein richtiger Hype und in vielen Köpfen der Biker die Überzeugung fest verankert, dass Radfahrer alle Rechte der Welt hätten. Aber schon weil immer mehr Radfahrer unterwegs seien, müsse die gemeinsame Nutzung von Straßen und Wegen besser geregelt werden. Aktuell hält sie vieles für unklar und wenig sinnvoll: „Das müssen wir angehen.“

"Radfahrer fühlen sich privilegiert

Unverständlich findet sie es zum Beispiel, warum Radfahrer bei der Unterführung beim Bahnhof absteigen müssen, bei der am Hammerschlag aber durchfahren dürfen. Ihre Forderung: „Wir brauchen verbindliche Regelungen.“ Auch dass in der belebten Höllgasse Radler erlaubt sind, geht aus ihrer Sicht gar nicht. „Es muss aufhören, es den Radfahrern so bequem wie möglich zu machen“, meint sie. „Im Moment fühlen sie sich sehr privilegiert.“

Eine Lösung für viele Probleme sieht die Stadträtin in der klaren räumlichen Trennung von Radfahrern und Fußgängern. Fußgänger müssten besser geschützt werden, Fahrradfahrer raus aus Fußgängerzonen, runter von den Gehwegen und auf die Straße. Die überbreiten kombinierten Geh- und Radwege sollten ihrer Meinung nach rückgebaut werden. Auf den Straßen solle die Geschwindigkeit auf 30 gedrosselt und wenn möglich, Fahrradstraßen ausgewiesen werden: „Ich bin ein Fan von Fahrradstraßen und deutlichen Markierungen auf der Fahrbahn.“

Viel Verkehr durch die neuen Wohngebiete

Mit neuen Wohngebieten wie denen auf dem ehemaligen Breuninger- und Pfleiderer-Areal werde neuer Verkehr geschaffen, ohne genügend Platz dafür zu haben. Auch um den Einzelhandel zu stärken, plädiert sie für ein Parkhaus auf der Nordseite des Bahnhofs. Denn groß sei der Parkdruck der Autofahrer schon jetzt, auch für Besucher aus dem Umland. Klar ist ihrer Meinung nach, dass dieser Druck noch zunimmt – und damit auch das Konfliktpotenzial zwischen den Verkehrsteilnehmern.

In Stuttgart hat die Stadt jüngst eine Kampagne zur Verkehrssicherheit gestartet. „Rad nimmt Rücksicht!“ ist auf vielen Plakaten zu lesen, mit denen Radfahrer zur Rücksichtnahme aufgefordert werden. Die Reaktionen darauf sind gemischt: Gut finden die Aktion diejenigen, die meinen, dass da grundsätzlich was im Argen liegt, schlecht aber diejenigen, die mit ihrem Fahrrad schon jetzt rücksichtsvoll unterwegs sind. Dass es die gibt, weiß natürlich auch Kisten Katz. Für sie geht es neben klaren Regeln im gemeinsamen Verkehrsraum auch um eine gute Kommunikation und ein besseres Verständnis füreinander: Das, sagt sie, müsse auch in den Fahrschulen besser gelehrt werden.