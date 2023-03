Kita-Streik in Schorndorf: Welche Häuser geschlossen sind und was Eltern sagen

Nach dem Streik ist vor dem Streik. An diesem Mittwoch, 22. März, gehen die Erzieher und Erzieherinnen zahlreicher Kitas erneut in den Ausstand. In Schorndorf sind davon folgende Kitas betroffen:

Aichenbach

Buhlbronn

Burgstraße

Ellenberg

Konnenberg

Kunterbunt (voraussichtlich)

Wirbelwind

Ziegelgraben.

In der Kita Stöhrerweg gibt es Notgruppen für U-3- und Ü-3-Gruppen. Geöffnet sind die Kitas Hinter dem Zaun, Rainbrunnen, Rasselbande, Schurwaldwichtel, Spatzennest und Stadthaus.

„Eltern können nichts dafür“

Während die einen davon überzeugt sind, dass sich ohne Streik nichts ändern werde und die Ausstände sogar noch länger und härter werden sollten, stellt der Streik die anderen vor ein Problem. Viele Eltern haben es satt, dass der Arbeitskampf auf ihrem Rücken ausgetragen wird.

„Leider ist der Streik der falsche Ansatz, denn wir Eltern können nichts dafür“, schrieb eine Facebook-Nutzerin nach unserer Berichterstattung zum letzten Kita-Streik. Eltern zahlten nicht die Gehälter oder machten neue Bestimmungen geltend: „Das Problem liegt woanders und daher sind diese Streiks total fehl am Platz.“ Ein Vater erinnerte auf Facebook an die Verdienstausfälle, die er als Selbstständiger bei einem Kita-Ausfall zu tragen hat. Zudem müsse er für eine Leistung bezahlen, die er gar nicht bekommen habe. Sehr verärgert ist auch die alleinerziehende Mutter Melanie Staudenmaier, die am Streiktag ihr Kind zur Arbeit mitnehmen muss, weil sie das Geld für einen Babysitter nicht schon wieder aufbringen kann. Auch sie sagt: „Das Streikthema darf nicht auf dem Rücken der Eltern ausgetragen werden. Wir brauchen eine verlässliche Betreuung.“

Verständnis aus Sicht der Erzieher

„Aus Sicht der Erzieher habe ich Verständnis für den Streik“, sagt dagegen Norman Jurtz, Vater eines Kindes in der Kita Wirbelwind. Solch wichtige Berufe würden seit jeher zu gering entlohnt, daher sei es durchaus nachvollziehbar, dass die Erzieher ihren Forderungen Nachdruck verleihen. Die Ursache der Streiks liegt seiner Meinung nach mehr am Unwillen der Arbeitgeber, angemessene Löhne zu zahlen. „Für letzteres fehlt mir das Verständnis tatsächlich und ein vernünftiges Entgegenkommen könnte hier sicher den ein oder anderen Streik vermeiden.“