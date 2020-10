Eine Erzieherin der Kita Wirbelwind in Schorndorf ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. In Absprache mit dem Gesundheitsamt werden zwei Gruppen, die gemeinsam betreut wurden, geschlossen. Die anderen beiden Gruppen bleiben vorerst geöffnet. Die betroffenen Eltern wurden von der Kita-Leitung informiert. Das hat die Stadtverwaltung am Sonntagnachmittag mitgeteilt.