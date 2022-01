Markus Weiß, der Fachbereichsleiter für die Kindertagesstätten bei der Stadt Schorndorf sagt: „Ich klopfe auf Holz.“ Und das Geräusch dazu ist am Telefon zu hören. Derzeit sei man in der glücklichen Lage, dass es in den Schorndorfer Kitas keine Schließungen von Gruppen oder Quarantänemaßnahmen durch Coronafälle gebe. Stand Mittwochnachmittag hatten zwar laut Weiß zwei Träger positive Fälle in ihren Einrichtungen. Dadurch müsste dort nun alle täglich getestet werden. „Zu einer Schließung kam