Kitas in Schorndorf: Darum sollen die Betreuungszeiten gekürzt werden

In den Schorndorfer Kitas herrscht Fachkräftemangel. Unbesetzte Stellen und Ausfälle durch Krankheiten bringen die Betreuungseinrichtungen an ihre Grenzen. Die 50-Stunden-Betreuung kann nicht mehr verlässlich gewährleistet werden. Deshalb sieht sich die Stadt gezwungen, die Betreuungszeiten in den Kitas zu kürzen. Die Verwaltung würde dadurch auch den angespannten Haushalt entlasten. Doch wie weit will die Stadt kürzen? Müssen sich Eltern Sorgen machen, dass ihre Verträge bald nicht mehr gelten?

Wenige Bewerber, überlastete Erzieherinnen und Krankheitsfälle

Der Fachbereichsleiter Kindertagesstätten Markus Weiß stellte die angespannte Situation im Verwaltungs- und Sozialauschuss dar. Auf ausgeschriebene Erzieherinnen-Stellen erhält die Stadt teilweise nur noch drei bis vier Bewerbungen. „Das heißt aber lange nicht, dass die Bewerber überhaupt qualifiziert sind“, erklärt Markus Weiß. Elf Stellen sind aktuell im Fachbereich Kindertagesstätten offen. Außerdem komme es immer häufiger zu teilweise sehr langen Ausfällen durch Krankheit.

Das liegt nicht zuletzt an der Überlastung der Erzieherinnen. Erster Bürgermeister Thorsten Englert bestätigt: „Es vergeht kein Monat ohne Überlastungsanzeige.“ Viele Kitas haben dadurch schlicht zu wenig Personal, um gesichert 50 Stunden in der Woche betreuen zu können.

Ein weiteres Problem im aktuellen 50-Stunden-Modell ist die geringe Auslastung der Kitas am frühen Morgen und am Nachmittag. In der Kita Wirbelwind (45 Betreuungsplätze) zum Beispiel werden vor 8 Uhr maximal 15 Kinder betreut. Nach 16 Uhr sind es sogar noch weniger. „40 Stunden reicht für die Mehrheit der Kinder“, sagt Markus Weiß. Trotzdem müssen zu diesen Zeiten ausreichend Erzieherinnen und Erzieher arbeiten und somit bezahlt werden.

Mehr Personal einzustellen ist schlicht nicht möglich

Markus Weiß erklärt: Zehn Prozent der Kosten werden durch die Beiträge der Eltern gedeckt, weitere 55 Prozent zahlt die Stadt selbst. Der Rest kommt vom Land Baden-Württemberg, das die Förderung streng deckelt.

Für die Stadt gebe es in dieser Lage zwei Lösungsoptionen: Zum einen könnte der Personalschlüssel erhöht werden, um zusätzliche Stellen in den Kitas zu schaffen. Doch das bringt wenig, wenn es keine Erzieherinnen und Erzieher auf dem Arbeitsmarkt gibt. Außerdem wäre eine Finanzierung von noch mehr Angestellten problematisch, so Markus Weiß.

Zum anderen kann die Stadt die Öffnungszeiten im Ganztagesbetrieb reduzieren. Auch hier sind zwei Lösungsoptionen denkbar: Bei einer Kürzung von 50 auf 45 Wochenstunden würde die Stadt ab 2024 pro Jahr bis zu 159 000 Euro sparen. Kürzt die Verwaltung auf 40 Stunden, spart sie jährlich sogar 330 000 Euro.

Der Fachbereich Kindertagesstätten sieht in einem ersten Vorschlag vor, nicht alle bestehenden Verträge sofort auf 40 Stunden zu reduzieren. Nur neu geschlossene Verträge sollen davon betroffen sein. Zwar sorge das erst in ein paar Jahren für eine wirkliche finanzielle Entlastung, Eltern hätten dadurch aber Planungssicherheit. Gleichzeitig, und das ist ausnahmsweise ein gutes Zeichen, möchte die Stadt mehr 35-Stunden-Plätze mit Mittagessen schaffen.

Stadträte wollen versuchen, Kompromiss zu finden

Die Stadträte zeigten sich im Verwaltungs- und Sozialausschuss nicht unbedingt begeistert, äußerten aber Verständnis für die Pläne der Stadt. SPD-Stadtrat Tim Schopf wies darauf hin, dass ein 40-Stunden-Modell Einzelfälle nicht berücksichtige, auch wenn nur wenige Kinder in den frühen und späten Stunden betreut werden müssen. Parteikollegin Heidi Rapp sagte: „40 planbare Stunden wären uns lieber als unzuverlässige 50 Stunden. Die Qualität der Betreuung ist ausschlaggebend.“

Hermann Beutel von der CDU gab ebenfalls zu verstehen, dass es in diesem Fall keine optimale Lösung gibt. Er schlug vor, den Tageselternverein für besagte Einzelfälle mit ins Boot zu holen. Dr. Simone Höfer (Grüne) will die Eltern nicht komplett im Regen stehenlassen: „Vielleicht wäre es möglich, an einer gut erreichbaren Kita an 50 Stunden festzuhalten.“ Der Ausschuss stimmte einem Empfehlungsbeschluss zu. Über die Kita-Betreuungszeit-Optionen wird der Gemeinderat bald abstimmen.