Es ist so weit. Es ist Abend, der liebe Sprössling rotzelt ein klein wenig. Wirklich nur ein klitzekleines bisschen. Zwei Wochen nach dem lang ersehnten Kita-Neustart. Normalerweise wäre das kein Problem, immerhin ist der Kleine sonst fit und fröhlich. Aber Corona ist noch da. Irgendwo jedenfalls. Und da bricht es schon wieder zusammen, das Kartenhaus „Kita-Alltag unter Pandemiebedingungen“. Es folgen: Die Absage in der Kita, Absage der Mutter bei ihrem Arbeitgeber, an Tag zwei der Erkältung