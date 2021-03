Die Schorndorfer Band Cliff House hat ein neues Album veröffentlicht. Klassische Rockmusik trifft bei ihren Songs auf englischsprachige Pop-Texte. Es ist Musik für den nächsten Roadtrip und laue Sommernächte. Im Probenraum hat Sänger und Gitarrist Nick Dautzenberg (25) unter anderem erklärt, warum er gerne schon 1965 geboren wäre und mit welchen Schwierigkeiten die Band derzeit zu kämpfen hat.

„I got no reason to stay here and I want more“, singt Sänger Nick Dautzenberg im Song