Klimagruppe Schorndorf trennt sich von Dörte Schnitzer: "Schadet unseren Zielen"

Die Aufregung um die Autokratzereien von Umweltaktivistin Dörte Schnitzer reißt nicht ab. Inzwischen stellt sich für viele in Schorndorf offenbar die Frage: Wie viel Distanzierung ist jetzt nötig? Bereits am Ostermontag hat die Gruppe Klimaentscheid nach Bekanntwerden der Vorfälle mitgeteilt, dass sie sich „klar von jeglichem heimlichen Vandalismus und von Personen, die diesen ausüben“, distanziere. Vielmehr setze die Gruppe auf die offene Auseinandersetzung und die Kraft der Argumente sowie auf eine beispielgebende Praxis mit dem Ziel, gesellschaftliches Umdenken und Handeln zu fördern und zu beschleunigen. Und: „Wir sind überzeugt davon, dass eine gewaltbereite Radikalisierung unserem Anliegen schadet, und verurteilen alle Aktionen in dieser Richtung.“

Klimagruppe Schorndorf: „Kratz-Aktion schadet den Zielen“

Nun hat die Klimaentscheid-Gruppe nachgelegt. Nach einer Krisensitzung habe die Gruppe beschlossen, sich von Dörte Schnitzer zu trennen, da sie die gemeinsamen Grundsätze nicht mehr respektiere. Und: „Die Aktionen Dörte Schnitzers verstoßen gegen mehrere unserer Grundsätze“, heißt es in der Stellungnahme.

Offensichtlich habe Schnitzer einen Weg zur Bekämpfung der Klimaerhitzung beschritten, den die Gruppe ablehne: „Wir finden, dass die Kratz-Aktion unseren Zielen schadet, und haben uns deshalb von Dörte Schnitzer getrennt.“

CDU sorgt sich wegen Radikalisierung

Mittlerweile hat sich auch die CDU Schorndorf zu Wort gemeldet. Über die zunehmende Radikalisierung der Klimaaktivisten hatte sich die CDU bereits vor einiger Zeit bei einer Klimaveranstaltung in der Barbara-Künkelin-Halle besorgt gezeigt. Nun schreiben die Christdemokraten: „In Schorndorf mag das Zerkratzen von Autos noch eine Ausnahme von einer Einzelperson sein. Dörte Schnitzer, die sich mittlerweile zu diesen Straftaten bekannt hat, ist konsequenterweise seit Anfang des Jahres nicht mehr im von ihr initiierten Klimaentscheid Schorndorf aktiv. Dass sie sich in ihrer Stellungnahme bei den Geschädigten entschuldigt und die alleinige Verantwortung übernommen hat, ehrt sie.“

Befremdlich findet es die CDU allerdings, wie viel Raum die Beweggründe für die Straftaten in ihren Ausführungen und in der bisherigen Berichterstattung einnehmen. Auch Oberbürgermeister Bernd Hornikel habe gefragt, ob man genauer hinsehen müsse. Nach Ansicht der CDU wird der Anschein erweckt, Dörte Schnitzer sei nicht Täterin, sondern Opfer. Außer Frage stehe aber, dass es für solche Straftaten keinerlei Rechtfertigung oder Relativierung gibt, schreibt die CDU weiter.

Und die "Letzte Generation"?

Die Stellungnahme der Klimaentscheid-Gruppe hat der CDU bisher offenbar nicht genügt: Angesichts des verursachten Schadens sei die Distanzierung sehr vage ausgefallen, heißt es in der Pressemitteilung. Auch in den sozialen Medien sei bisher noch keine Stellungnahme der Klimaentscheid-Gruppe zu lesen gewesen.

Zu lesen seien dort aber Solidaritätsbekundungen mit den Aktivisten der ,Letzten Generation’: „Mit einer Gruppierung also, die ideologisch motivierte Straftaten verübt, durch Straßenblockaden den Verkehr lahmlegt und mit Ultimaten versucht, Druck auf Kommunen auszuüben“, so die CDU. Auf einer Internetseite der „Letzten Generation“ stehe auch der Klimaentscheid Schorndorf als Unterstützer.

„Akzeptanz schwindet“

Die CDU erwarte vom Klimaentscheid Schorndorf nun auch eine deutliche Abgrenzung zu dieser Organisation. Durch Tolerierung und Unterstützung von radikalen Gruppen schwinde die nötige Akzeptanz in der Bevölkerung für den Klimaschutz. Zudem falle man auch denjenigen in den Rücken, die sich für eben diesen einsetzen.