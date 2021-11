Das Ja zum Klimaschutz und der erklärte Wunsch, dass Schorndorf bis 2035 klimaneutral werden soll, hat sich im vergangenen Jahr durch fast alle Haushaltsreden gezogen. In den kommenden Jahren bleibt noch viel zu tun, das haben in diesem Sommer nicht zuletzt die Starkregenfälle und Unwetter eindrucksvoll klargemacht. „Vom Reden ins Handeln zu kommen“, forderte CDU-Sprecher Hermann Beutel in seiner Haushaltsrede und sprach damit wohl vielen seiner Kollegen im Gemeinderat aus der Seele.