Die Weihnachtsferien könnten in diesem Jahr früher beginnen – das hat Kultusministerin Susanne Eisenmann den Schulen im Kampf gegen Corona geraten. Durch bewegliche Ferientage sollten die Schüler bereits am 18. statt am 23. Dezember in die Ferien starten. Eine Idee, die die Schorndorfer Schulleiter Markus Wasserfall vom Max-Planck-Gymnasium und Jürgen Hohloch vom Burg-Gymnasium überlegenswert finden, wenn die Infektionszahlen weiter steigen. Drei Wochen, in denen die Schüler nicht in die