Konzert des Großen Blasorchesters Schorndorf: Eine musikalische Weltreise

Im Zeichen der Erde und des Erhalts des Blauen Planeten stand das Konzert des Großen Blasorchesters (GBO), des Jugendblasorchesters (JBO) und des Auftaktblasorchesters Schorndorf am Samstag in der Künkelinhalle. „Es war ein tolles Konzert“, sagt Susanne Väth, die im Verein Ansprechpartnerin für die Ausbildung ist. Es war seit 2019 das erste richtige Konzert. 2022 musste es zuletzt abgesagt werden, weil im Orchester „Corona eingeschlagen“ hatte, wie Susanne Väth berichtet. Insgesamt waren am Samstag in der Künkelinhalle mehr als 120 Musikerinnen und Musiker auf der Bühne.

Ganz ausverkauft war das Konzert nicht, aber die Halle sei mit 400 Besucherinnen und Besuchern fast voll gewesen, so Väth. „Es kam gut an, am Ende gab es Standing Ovations.“

Es geht in die Berge

Im ersten Teil legte das GBO mit den symphonischen Kompositionen „Mount Everest“ von Rossano Galante, „Alpine Saga“ von Thomas Doss und einem „La Brass Banda“-Potpourri den Fokus auf die Welt der Berge.

Das Programm des Auftaktblasorchesters stand in diesem Jahr unter dem Motto „Around the World“.

Nach der Pause ging’s mit dem Jugendblasorchester weiter, das eine Auswahl von Seemannsliedern bot, gefolgt von „Deep River“ von James Swearingen. Bei der Uraufführung des „Water Mix“ arrangierten die jungen Schlagzeuger des JBO/GBO, Marcel Kliem und Oliver Väth, bekannte Hits speziell für das JBO.

Schlusspunkt mit symphonischem Rock-Werk

Auf eine Weltreise hat das GBO das Publikum dann mit Otto M. Schwarz’ Umsetzung von „In 80 Tagen um die Welt“ genommen. Den Schlusspunkt des Konzertes setzten das Orchester und der Gesangssolist Joachim Gross mit dem symphonischen Rock-Werk „Die Krone der Schöpfung“ von Udo Jürgens.