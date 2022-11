Konzert in Schorndorf: Kulturforum gedenkt inhaftierter Maria Kolesnikowa

Eine fehlte. Maria Kolesnikowa. Erinnert sich noch wer an sie? Die Frau mit den kurzen blonden Haaren und dem aufblitzend einladenden Blick, auf vielen - weltweit verbreiteten - Fotos, mit ihren zum Herzsymbol geformten Händen zur Ikone eines demokratischen Widerstands in Weißrussland geworden? Eine der mutigen Frauen, die dort Diktator Lukaschenko bei der Präsidentenwahl herausforderten und im August 2020 um ihren Sieg betrogen wurden? Wer will hier noch was davon wissen?“

Was man machen kann? Nicht vergessen!

Eine lebenssprühende Bürgerrechtsaktivistin im postsowjetischen, mit dem Ukraine-Krieg klammheimlich wieder russisch bestimmten Belarus. Eine Musikerin, die zuletzt in Stuttgart an der Musikhochschule tätig war. Eine selbstbewusste Frau, die seit September 2020 wegen „Verschwörung“ in Haft sitzt und zu elf Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Um nicht nach Polen abgeschoben zu werden, hatte sie vor ihren Häschern an der Grenze ihren Pass zerrissen. Folge: Haft. Eine Patriotin der Freiheit.

Vor genau drei Jahren, am 9. November 2019, eröffnete sie in Schorndorf mit ihrem Trio „vis-à-vis“ die Reihe „Neue Musik“ des Kulturforums. Nach dem Aussetzen wegen Corona fand nun die Fortsetzung des Projekts mit demselben Trio statt. Ohne ihre erste Flötistin Maria Kolesnikowa, an deren Stelle nun, nicht minder virtuos, Petra Arman spielte.

„Wir sind in Gedanken bei Maria“, sagte Cellist Hugo Rannou zu Beginn des Konzerts. „Man kann als einfacher Mensch nichts machen. Aber was man machen kann, ist nicht vergessen!“ Und Sängerin Natasha López erzählt nach dem betörenden Auftritt des Trios, was sie über den Kontakt zu Marias Schwester über deren Befinden weiß. Sie wird extrem isoliert, hat sie gehört. Nach einem Jahr durfte ihr Vater sie erstmals für vier Stunden besuchen. „Aber sie ist sehr stark“, sagt López.

Auf einen ihrer Briefe bekam sie die Antwort der Gefangenen: „Ich werde diese Zeit als eine Pause betrachten, um wieder neu zu beginnen.“ Und das Konzert? Was hätte denn „Neue Musik“ mit unserer politisch-sozialen Bodenlosigkeit zu tun? Viel! Das Revolutionäre an ihr ab etwa 1910 ist, dass die Instrumente nicht mehr zu Dienern des Wohlklangs degradiert blieben, sondern sich als (bisher dressierte) Körper emanzipierten. Gilt auch für die Stimme.

Auf einmal waren das Schlagen auf das Instrumentenholz, das Gurren, das Schnaufen, das Atmen, der Hauch, der raue Rachen und das unruhige Füße-Trippeln, ja die dissonanten Geräusche, integriert in den musikalischen Kosmos. Das Trio als Gespräch auf drei verschiedenen Ton- und Gefühlsspuren: wie im echten Leben.

Da fehlt allzu oft die harmonische Melodie. Aber das kann auch Witz haben, wie die betörend britisch-humoristische Uraufführung der Komposition der im Remstal heimischen Komponistin Sophie Pope zeigte.

Ein großartiges Stück des Zerzwitscherns zwischen Kollektiv und Individuum. Und ohne Tradition ist eh’ nichts zu haben. So begann das Trio mit einem charmanten Rokokostückchen von Rameau. Ein lustvolles Gedenken an Maria Kolesnikowa. Ein ohrenbeträufelndes Konzert. Aus ihrem Gefängnis in Gomel schrieb sie: „Liebe ist stärker als Angst!“ Free Maria!