Konzerte und Feste: Was dieses Wochenende (21. bis 23.10.) in Schorndorf los ist

Dieses Wochenende ist in der Daimlerstadt wieder einiges los. Bei Kultur, Wissenswertem, Konzerten und Festen dürfte jeder auf seine Kosten kommen. Wir haben im folgenden eine Auswahl zusammengestellt.

Diese Veranstaltungen sind am Freitag (21.10.) geboten

Am Freitagabend, 21. Oktober, sind ab 20.30 Uhr im Club Manufaktur „Sophia“ zu sehen. Laut der Ankündigung erwartet Besucherinnen und Besucher „ein beeindruckendes und fulminates musikalisches Ungetüm“. Es handelt sich um einen Nachholtermin, gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Am Samstag, 22. Oktober tritt dann „Zouj“ ab 20.30 Uhr mit elektronischer Popmusik beziehungsweise „Glitch-Pop“ auf. Ein Muss für neugierige und offene Konzertgänger, finden die Veranstalter.

Der Kunstverein eröffnet seine Galerie KV67 diesen Freitag um 19 Uhr mit der Vernissage zur Ausstellung „Only Lonely“ von Danielle Zimmermann. Rüdiger Penzkofer übernimmt die Begrüßung, die Einführung macht der Publizist Gerjard van der Grinten. Danielle Zimmermanns Motive sind oft der Werbewelt entnommen, zeigen schöne Frauen (auch gerne mal in provozierender Pose), kommen aus Mangas oder den Social Media.

Ebenso am Freitagabend ab 20.30 Uhr ist im Jazzclub Session '88 das Thomas Langer Trio zu sehen, das melodischen Gitarren-Jazz verspricht.

Ein „Faires Agenda-Vesper“ zum Thema Strom sparen und Klima schützen mit Photovoltaik auf Dächern und Balkonen findet am Freitag, 18 Uhr, im Raum 13 der Volkshochschule statt. Kooperationspartner der Volkshochschule sind die Lokale Agenda 21 und die Gruppe Klimaentscheid. Vertreter der Stadtwerke, der Bürgersolarberatung und der Energiegenossenschaft Teckwerke sind als Ansprechpartner dabei. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Spenden sind erwünscht.

Diese Veranstaltungen sind am Samstag (22.10.) geboten

Das Bosch-Sinfonieorchester spielt am Samstag, 22. Oktober, Beginn 19 Uhr, große Musik in der Stadtkirche: Auf dem Programm stehen die Capriccio Italien von Pjotr Iljitsch Tschaikowski und das Konzert c-Moll von Johann Christian Bach. Solistin ist Greta Kefer, geboren 2008. Sie besucht aktuell die neunte Klasse und gewann bereits zahlreiche erste Preise auf Landes- und Bundesebene. Nach der Pause wird die Sinfonie Nr. 6 „Pathetique“ von Tschaikowski erklingen. Die künstlerische Gesamtleitung hat Hannes Reich. Der Eintritt ist frei. Mit den Spenden, die am Ausgang eingesammelt werden, tragen alle Konzertbesucher/-innen zur Finanzierung der Chordachstuhlsanierung bei.

Die Modellflieger der Fliegergruppe Schorndorf veranstalten am Samstag, 22. Oktober, ihren alljährlichen Nachwuchswettbewerb „Der kleine Uhu“. Gestartet wird um 13 Uhr auf dem Segelfluggelände Welzheim (Richtung Burgholz). Näheres bei Bernhard Schwendemann, ) 0 71 81/4 58 18, www.modellflug-schorndorf.de.

Die Eröffnung des neuen Feuerwehrgerätehauses in Schorndorf-Oberberken mit Verwaltungsstelle wird am Wochenende gebührend gefeiert: Los geht es am Samstag, 22. Oktober, von 16 Uhr an mit Fassanstich und Festbetrieb. Ab 20 Uhr gibt es Livemusik mit der Band „Untitled“.

Diese Veranstaltungen sind am Sonntag (23.10.) geboten

Weiter geht es am Sonntag mit dem Feuerwehrfest am Sonntag. Es beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst. Im Anschluss findet ein Tag der offenen Tür mit Weißwurstfrühstück ab 11 Uhr, Führungen, Spielstraße und Hüpfburg statt.

Am Wochenende werden zudem gleich mehrere Führungen durch die Stadt angeboten, unter anderem auch eine offene Kostümführung mit Caspar Pregatzer zum Thema „Schorndorf im Aufstand Anno 1514“ am Sonntag, 23. Oktober ab 11 Uhr. Anmeldung und Infos unter stadtinfo@schorndorf.de oder 07181/602-6000 oder www.schorndorf.de/offeneführungen.

Auch die Q Galerie bietet eine Sonntagsführung mit dem Thema „Meeting in Papier“ an, die vertiefende Einblicke in die Werke von Hartmut Renner und Barbara Lörz gewährt. Los geht es um 15 Uhr in der Q Galerie. Weitere Infos unter www.q-galerie.de.

Am Sonntag, 23. Oktober, findet um 17 Uhr das Popkonzert der Jugendmusikschule Schorndorf in der Auerbachhalle Urbach statt. Der Eintritt ist frei und es wird Getränke und Butterbrezeln geben.

Wer den Sonntag musikalisch ausklingen lassen will, hat abends um 18 Uhr auch die Möglichkeit, dem Jubiläumskonzert „125 Jahre Posaunenchor Haubersbronn“ in der St. Wendelinskirche in Haubersbronn beizuwohnen.

Mehr musikalische Unterhaltung gibt's am Sonntagabend ab 19 Uhr in der Schurwaldhalle. Die Kulturgruppe Oberberken verspricht in Kooperation mit dem Kulturforum Schorndorf Pariser Flair und französiche Chansons. Mehr Infos und Karten unter kontakt@kulturgruppe-oberberken.de oder 07181 / 34 39 oder 07181 / 485215 und an der Abendkasse.

