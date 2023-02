Korrektur: Heinrich-Talmon-Groß-Straße in Schorndorf nicht mehr gesperrt

Eine überholte Information zu einer Straßensperrung haben wir an diesem Freitag (17.2.) vermeldet. Die Heinrich-Talmon-Groß-Straße in Schorndorf ist, wie das Remstalwerk mitteilt nicht mehr gesperrt. Die Baufirma habe den Abschnitt bereits abgeschlossen, so Steffen Kraus, Pressesprecher des Remstalwerks. Es wurden dort Leerrohre für eine 30-kV-Stromleitung verlegt.

Wie Steffen Kraus erklärt, wird ab kommendem Montag, 20. Februar, in der Heinkelstraße "eine nur zwei- bis drei stündige Operation unter den Bahngleisen durchgeführt". Dabei gebe es aber keine Verkehrsbehinderungen. Im weiteren Verlauf müssen die Gmünderstraße sowie die Schillerstraße gequert werden. Beide Maßnahmen werden laut Kraus "innerhalb von ein paar Tagen" erledigt sein und "den Verkehr nicht dramatisch beeinflussen". Es gibt dann auch keine Umleitungen.