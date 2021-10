Eine Reihe mutmaßlicher Diebstähle am Krankenhaus in Schorndorf hat vergangene Woche für Aufsehen gesorgt. Nun gibt es neue Entwicklungen: Ein vermeintlicher Klinik-Mitarbeiter entpuppt sich als externer Azubi – und das Ausmaß des Schadens wird immer deutlicher.

Wir hatten am Donnerstagnachmittag (14.10.) über eine mutmaßliche Diebstahl-Serie am Klinikum in Schorndorf berichtet, die laut Polizei kurz vor der Aufklärung stand. Demnach hatten sich bis dahin vier Geschädigte gemeldet,