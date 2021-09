Seit mehr als einem Monat liegt die Mutter von Silvio B. nach einer Bauch-Operation auf der Inneren im Schorndorfer Krankenhaus. Eine lange Zeit, in der sie nicht nur sehr krank war, sondern auch nur wenig Besuch haben dufte. Umso mehr freute sich Familie B. über die neuen Corona-Bestimmungen des Landes, die die Besuchsregeln in den Kliniken deutlich lockern. Denn seit 25. August gelten nach der Corona-Verordnung in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen in Baden-Württemberg bei der