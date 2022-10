Krankheitswelle erwischt Schulkindbetreuung in Schorndorf

Die städtische Schulkindbetreuung in der Schurwaldschule Oberberken ist bis einschließlich Freitag, 21. Oktober, geschlossen.

Grund dafür ist eine Krankheitswelle beim Personal der Schulkindbetreuung und dem Vertretungspool.

Normalerweise: Verschiedene Angebote in Oberberken

Alle anderen städtischen Schulkindbetreuungen finden regulär statt.

Zuletzt war auch an der Schorndorfer Fuchhofschule die Ganztagesbetreuung an mehreren Tagen wegen Krankheit ausgefallen.

Kinder der Schulwaldschule können üblicherweise vor und nach dem Unterricht die Kernzeitbetreuung besuchen. Zudem gibt es eine flexible Nachmittagsbetreuung von Montag bis Donnerstag von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr.

Den Schülern werden in dieser Zeit sinnvolle spielerische und freizeitbezogene Aktivitäten angeboten. Die Schüler können auch in Absprache mit der Betreuungskraft während der Betreuung ihre Hausaufgaben erledigen.

Ausbau der Ganztagesschule steht an

Seit diesem Jahr gibt es übrigens drei Pilotschulen. Bei diesen soll es aber nicht bleiben: Nach dem Ausbau der Rainbrunnen-Grundschule, der Fuchshofschule und der Sommerrainschule Schornbach soll es an der Otfried-Preußler-Grundschule in Miedelsbach, der Schurwaldschule Oberberken und der Schillerschule in Haubersbronn weitergehen:

Von 2024 an soll es in Miedelsbach ein Betreuungsangebot geben, in Oberberken ab 2025 und in Schornbach ab 2026.