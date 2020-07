Eigentlich ging es im Verwaltungs- und Sozialausschuss um die Kriminalstatistik 2019, aber natürlich erwarteten die Stadträte vom Leiter des Polizeireviers Schorndorf auch, dass er etwas zu den Vandalismus-Vorkommnissen dieser Woche sagen würde.

Was er in zurückhaltender Form auch tat. Gänzlich ohne den Hinweis, dass im Zusammenhang mit den jüngsten Vorfällen in der Rainbrunnenschule – Vandalismus und Brandstiftung – gegen drei jugendliche Tatverdächtige ermittelt wurde, sagte er nur,